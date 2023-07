Pier Silvio Berlusconi: "Berlinguer? Rete 4 in uno stadio ulteriore di peso"

Palinsesti Mediaset, Bianca Berlinguer a Rete 4 in access e in prime time

Bianca Berlinguer sbarca a Mediaset: è la grande novità della prossima stagione televisiva di cui si sta parlando tantissimo in queste ore. Dopo tanti anni su Rai 3 alla guida di Cartabianca la conduttrice tv passa a Rete 4 dove sarà protagonista nell'access prime time (alternandosi con Nicola Porro) nella fascia che ha visto in questi anni in onda Barbara Palombelli (che resta a Forum, programma campione negli ascolti tv) e in prima serata (probabilmente al martedì sera e in quel caso Mario Giordano passerebbe al mercoledì).

Pier Silvio Berlusconi ad Affaritaliani.it: "Bianca Berlinguer? Porta Rete 4 in uno stadio ulteriore in termini di peso e profondità"

Cosa porterà a Mediaset e Rete 4?

"Penso che Bianca Berlinguer porti Rete 4 in uno stadio ulteriore in termini di peso e profondità legata a tutto ciò che è attualità e politica. Al di là di destra o sinistra, a noi interessa il prodotto e la serietà della persona. Devo dire che per me questo è un piccolo sogno, guardiamo a un pubblico sempre più trasversale. E quindi benvenuta Bianca e la nostra Rete 4 cresce ancora", spiega Pier Silvio Berlusconi ai microfoni di Affaritaliani.it.

Vi siete parlati e nel vosto contatto umano, prima ancora che giornalistico cosa ha convinto Piersilvio Berlusconi nel portare Bianca Berlinguer a Mediaset?

"Mi ha convinto il fatto che ci siamo trovati in pochissimo a parlare del prodotto. Punto. Di nient'altro se non che del prodotto. E' una persona che ama il suo mestiere, lo fa con serietà e questo per me, da editore, basta".

Altra grande novità è Pomeriggio 5 che passa da Barbara D'Urso a Myrta Merlino. Che cosa cambierà?

"Innanzitutto devo ringraziare Barbara D'Urso per tutto quello che ha fatto, la grande professionalità e l'impegno. La volontà è quella di portare anche Pomeriggio 5 ad essere un po' più concentrato su ciò che è attualità, cronaca e giornalismo. Quindi pensiamo che Myrta Merlino sia la giornalista giusta per fare un grande lavoro".

Luciana Littizzetto sarà protagonista del programma di Maria De Filippi, Tu Si Que Vales 2023 come giudice. Cosa darà in più a Mediaset il suo arrivo?

"Comicità, risate, emozioni. Luciana non ha bisogno di nessuna descrizione o presentazione. Benvenuta anche a lei".