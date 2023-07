Palinsesti Mediaset: Temptation Island invernale e Checco Zalone. Il pokerissimo di Gerry Scotti e...

Palinsesti Mediaset: Bianca Berlinguer, Myrta Merlino, Checco Zalone, Luciana Littizzetto e Veronica Gentili 'Iena'

Tante le novità della prossima stagione tv targata Mediaset. Bianca Berlinguer sbarca su Rete 4 in prime time (probabile collocazione il martedì, con Mario Giordano che passerebbe il mercoledì) e in access prime time (alternandosi con Nicola Porro, mentre nel weekend ci sarà Augusto Minzolini) prendendo il testimone da Barbara Palombelli (che resta alla guida di Forum programma reduce a un'altra stagione vincente negli ascolti tv). Myrta Merlino prende invece la guida di Pomeriggio 5 al posto di Barbara D'Urso.

Il terzo asso calato da Piersilvio Berlusconi è quello di Luciana Littizzetto che sarà giudice a "Tu si que vales". E il poker arriva con lo spettacolo di Checco Zalone in esclusiva. Attenti poi alla nuova Iena: confermate le indiscrezioni su Veronica Gentili (addio invece al programma da parte di Belen Rodriguez che non sarà neanche a Tu Si que Vales).

Palinsesti Mediaset, pokerissimo di programmi per Gerry Scotti. Anche Io canto generation e La ruota della fortuna

E ancora. Gerry Scotti (che "siccome ha poco da fare", scherza Piersilvio Berlusconi durante la conferenza stampa dei palinsesti) dopo "Tu si que vales", "Caduta libera" e "Lo show dei record", dalla prossima stagione sarà impegnato con due programmi nuovi: uno sarà "Io canto generation" e poi con un'altra versione evoluta di un programma di successo, "La ruota della fortuna" (nel preserale). “E’ un onore prendere il testimone dal nostro Mike Bongiorno" ha detto Gerry Scotti.

Palinsesti Mediaset, il 'nuovo' Grande Fratello

Conferme anche sulla formula del "Grande Fratello": né vip né nip, si punterà tutto sulle storie dei personaggi. "Quando partì nel 2000 con Giorgio Gori che era direttore di Canale 5 fummo i primi al mondo a trasmettere il Gf dopo l’Olanda tanti scrivono male dei reality, possono non piacere, io stesso non impazzisco per guardare i reality, ma far finta che non siano un pezzo della tv e quello che piace al pubblico, tv e web, significa non essere legati alla realtà. Con i reality ci sono milioni di interazioni sul web e Mediaset sta guadagnando telespettatori, bisogna però stare attenti a non superare determinati livelli", le parole di Piersilvio Berlusconi.

Palinsesti Mediaset, Temptation Islan Winter. E l'Isola dei Famosi...

Ilary Blasi resta a Mediaset: "Siamo soddisfatti del prodotto, non c’è una domanda su cosa farà Ilary Blasi, unica cosa nell’incastro dei palinsesti magari la messa in onda de 'L'isola dei famosi' slitta in avanti di una stagione", ha sottolineato il numero uno di Mediaset. L'Isola dei Famosi? Tornerà, ma non è detto che sia nella primavera 2024 o se il reality salterà un giro. Quel che è certo invece è l'arrivo di "Temptation Island" (che sta volando a livello di auditel in questo esordio estivo) in versione invernale ("Temptation Island Winter", nome provvisorio).

Palinsesti Mediaset conferme e novità: Bonolis, Hunziker e Pio e Amedeo

Tante le conferme di programmi campioni negli ascolti tv: da "Ciao Darwin" con Paolo Bonolis (autunno e in primavera) a "Michelle Impossible" con Michelle Hunziker, passando per "Felicissima sera" con Pio e Amedeo.

Palinesti Mediaset, la musica

La nuova stagione Mediaset poi sarà all'insegna anche della musica con le serate dedicate a Il Volo, Elisa, Max Pezzali e Orietta Berti. Non solo. E' previsto uno "speciale" Karaoke ("Il più grande karaoke d'Italia") direttamente dall'Arena di Verona. E poi Enrico Papi tornerà con un game musicale (oltre a "La pupa e il secchione") condurrà anche un game musicale. sarà uno "speciale" Karaoke ("Il più grande karaoke d'Italia").

Palinsesti Mediaset, le fiction

La fiction avrà Maria Corleone, Anima Gemella con Daniele Liotti. La Voce che hai dentro con Massimo Ranieri.Poi il ritorno di Gabriel Garko alla fiction Mediaset con Se potessi dirti addio, i Fantastici 5 che affronta il tema della disabilità, con Raoul Bova e Vanina Guarrasi con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi. Aspettando Beppe Fiorello, prossimamente sul set per I Fratelli Corsaro. Inoltre tre serate in coproduzione con France Televisions su Brigitte Bardot.

Tante dunque le fiction in programma e oltre a quelle annunciate, ne viene anche anticipata una diretta da Beppe Fiorello, le cui riprese inizieranno ad agosto.

Palinsesti Mediaset, i grandi film di Canale 5

Palinsesti Mediaset, i programmi di Italia 1

Palinsesti Mediaset, i programmi di Rete 4