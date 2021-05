Private Collection di Sabrina Donadel su ITsART (che sbarca in Italia)

Private Collection di Sabrina Donadel su ITsART

Il format televisivo Private Collection, ideato e condotto da Sabrina Donadel, approda sulla prestigiosa piattaforma ITsART, disponibile a partire dal 31 maggio in Italia e nel Regno Unito. Il nuovo sipario digitale per teatro, musica, cinema, danza e ogni forma d'arte, live e on-demand, sarà accessibile successivamente anche da altri paesi.

Sulla piattaforma sarà possibile rivedere le prime due stagioni di Private Collection, format in onda su Sky Arte dal 2014, che racconta il mondo dell'arte contemporanea attraverso l'incontro con i maggiori collezionisti italiani e stranieri, tra i più importanti sulla scena internazionale. Un totale di sedici puntate, otto per ciascuna serie, in cui sedici celebri personaggi mostrano in esclusiva opere altrimenti inaccessibili, per raccontare la storia personale di una figura cruciale nel mondo dell'arte, che si intreccia a quella degli artisti rappresentati nella collezione.

"Sono molto onorata di questa nuova collaborazione con ITsART, palcoscenico della cultura italiana. Dopo le numerose richieste, finalmente sarà possibile rivedere le prime serie di Private Collection" afferma Sabrina Donadel, ideatrice e conduttrice del format.

Il format condotto da Sabrina Donadel si aggiunge ai più dei 700 contenuti presenti su ITsART, piattaforma digitale nata per diffondere e promuovere il patrimonio culturale italiano, in tutte le sue forme. Puntata dopo puntata, Sabrina Donadel svelerà i "tesori nascosti" nelle case dei più importanti collezionisti italiani, dedicando uno spazio anche a curiosità e aneddoti, con rubriche dedicate non solo agli appassionati, ma anche a chi si affaccia per la prima volta nel mondo dell'arte contemporanea.