Dopo Maradona, "risorge" anche Freddie Mercury: nuovo singolo coi Queen VIDEO

La magnifica voce di Freddie Mercury torna ad animare un brano dei Queen

A settembre i Queen lanceranno un nuovo singolo, "Face it alone", con Freddie Mercury alla voce. Come è possibile, a vent'anni dalla morte del celebre cantante, malato di Aids? Non si tratta di un altro caso di presunta resurrezione, come recentemente successo al mitico Diego Armando Maradona, ma di un ben più semplice ripescaggio di un brano inedito.

"Face it alone" risale infatti al 1989, ma non fu inserito nell'album "The Miracle" e quindi è rimasto inedito per tutti questi anni. Dopo aver partecipato al concerto per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, con Adam Lambert alla voce, il batterista Roger Taylor ha spiegato: "Abbiamo trovato una piccola gemma di Freddie, di cui ci eravamo completamente dimenticati. Ed è meravigliosa. In realtà è stata una vera scoperta".

Secondo il chitarrista Brian May, la canzone "era nascosta proprio lì in bella vista. L'abbiamo analizzata per molto tempo e abbiamo pensato, 'Oh, no, non possiamo salvarla'. Ma siamo entrati di nuovo in studio e il nostro meraviglioso team di ingegneri del suono ha detto, 'OK, possiamo fare questo e questo'. È come una specie di taglia e cuci... Ma è bellissimo, è commovente".

