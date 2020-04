Quentin Tarantino mania e 'C'era una volta a... Hollywood' su Sky Cinema

Milano, 30 aprile 2019. Arriva domani in prima tv su Sky Cinema l’ultimo capolavoro diretto da Quentin Tarantino, “C’era una volta a… Hollywood”, in onda venerdì 1° maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 su Sky Cinema Collection, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Grandissimo successo di pubblico in tutto il mondo, il film è stato premiato anche agli ultimi Oscar® con due statuette, quella a Brad Pitt come miglior attore non protagonista e per la miglior scenografia, oltre al Golden Globe per la miglior sceneggiatura. Nel cast, insieme a Brad Pitt, ci sono anche Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. Ambientato nella Los Angeles di fine anni '60, il film segue le vicende del vicino di casa di Sharon Tate, la star della televisione in declino Rick Dalton, e della sua controfigura e tuttofare Cliff.

Per l’occasione, Sky Cinema Collection dal 1° al 10 maggio celebrerà la Tarantino Mania, con una programmazione interamente dedicata ai film che hanno segnato la carriera del celebre regista statunitense. Tra questi, da non perdere il capolavoro della storia del cinema “Pulp Fiction” vincitore della Palma d'oro a Cannes e l'Oscar® per la migliore sceneggiatura originale; il revenge movie in due parti “Kill Bill Vol I” e “Kill Bill Vol 2” con una spietata Uma Thurman protagonista; “The Hateful Eight”, storia di cacciatori di taglie ambientata qualche anno dopo la guerra civile americana con Samuel L. Jackson e Kurt Russel protagonisti; “Jackie Brown”, terzo film del regista tratto dal romanzo Rum Punch di Elmore Leonard con Pam Grier, Robert De Niro e Bridget Fonda, che racconta la storia di una hostess afroamericana che contrabbanda denaro sporco.

Non mancheranno, inoltre, “Four Rooms”, film a episodi diretti da quattro registi tra cui Tarantino e Robert Rodriguez, che segue le storie di vari personaggi ospiti di un decrepito albergo di Los Angeles dal punto di vista del portinaio; “Dal tramonto all’alba”, diretto da Robert Rodriguez, ma sceneggiato e interpretato da Quentin Tarantino; e “Sin City”, il film tratto dal fumetto di Frank Miller diretto da Robert Rodriguez, in cui Quentin Tarantino è lo “special guest director” in una parte dell’episodio Un abbuffata di morte.

Verrà proposta anche una “Conversazione con Quentin Tarantino”, uno speciale esclusivo dove il regista racconta il suo 1969 e la fine del sogno della controcultura hippie, dopo gli omicidi perpetrati da Charles Manson. Il regista spiega anche cosa abbia significato per lui aver diretto due star come Leonardo DiCaprio e Brad Pitt e parla di come la sua vita abbia avuto una svolta dopo il matrimonio con la modella e cantante Daniela Pick.

Tutti i titoli sono disponibili anche on demand su Sky e NOW TV nella collezione dedicata Tarantino Mania.