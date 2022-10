Rai 2, successo- sorpresa per la coppia inedita Panatta – Ferrari

Rai 2, Domenica Dribbling: è successo oltre le attese per la coppia inedita Panatta – Ferrari

Continua l’ascesa di ascolti per Domenica Dribbling, in onda su Rai 2, con l'inedita coppia Paola Ferrari – Adriano Panatta, che funziona. Eccome se funziona, anche i dati di ieri lo confermano, che hanno tenuto testa alla forte concorrenza: la prima parte del programma, dedicata alle storie, ha fatto una media (modesta) dell'1,34 per cento; la seconda, quella sulla salute, dell'1,51 per cento. La terza, in onda dalle 17 alle 18, e affidata appunto alla Ferrari e a Panatta, ha raggiunto quota ben 3,79%, con un picco del 4,82% nel teatrino fra Adriano e l'amico e compagno Bertolucci.

A essere una rivelazione soprattutto la coppia Ferrari – Panatta: lui, competente e dinamico, fa scorrere bene la trasmissione. E lei esulta: “Un grande successo, Domenica Dribbling è una piccola trasmissione che sta crescendo”. Ora rimangono ancora due puntate (la prossima mercoledì) prima della sosta per i Mondiali; poi se ne riparlerà a gennaio, ma quello che è certo è che la rete punta molto su questo gioiellino domenicale, e sulla neo-coppia.