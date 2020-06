Raiplay cult: le serie in esclusiva di Coccobill di Jacovitti e...

Raiplay cult: le serie in esclusiva di Coccobill di Jacovitti, Gino il pollo e...

I grandi autori italiani dell’animazione approdano dal 12 giugno in esclusiva su RaiPlay grazie ad un progetto realizzato in collaborazione con Rai Ragazzi e Cartoon Italia.

Sedici serie Rai firmate dai maestri del cartone animato, da Bruno Bozzetto a Giuseppe Laganà, da Guido Manuli a Pierluigi de Mas, ispirate alle opere di Jacovitti, di Andrea Pazienza, Fabio Vettori e alla migliore letteratura per ragazzi, saranno disponibili su RaiPlay con una serie di pubblicazioni che copriranno tutta l’estate. Un’occasione unica per i bambini e i ragazzi di oggi che potranno così riscoprire quelle serie tanto amate dai fratelli più grandi o, perché no, dai genitori.

Si parte il 12 giugno con le prime cinque serie: “Farhat il principe del deserto” alle prese con i sette cristalli magici, di Giuseppe Laganà; “Uffa! Che pazienza” firmata da Giorgio Valentini e ispirata alle favole di Andrea Pazienza; “Cocco Bill” l’umorismo del celebre pistolero dalla mira infallibile e fiuto per i criminali, di Pierluigi De Mas ispirata alle opere di Jacovitti. E poi i miti e gli eroi riscritti in maniera irresistibilmente comica da “Gino il Pollo perso nella rete”, carattere tutto pepe comico e tenero, cantante filosofo, ballerino e cascamorto, di Andrea Zingoni e Joshua Held. E per finire “Psicovip” firmata da Bruno Bozzetto che anima le esilaranti avventure del Supereroe Minivip alle prese con un fratello ingombrante e uno psicanalista svitato.