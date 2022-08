Robbie Williams: "Perdo i capelli, le cure non funzionano, mi rassegno"

Robbie Williams è rassegnato a diventare calvo: "Le cure non funzionano"

L'ex Take That Robbie Williams, a 48 anni, sta affrontando un problema comune a tanti uomini: la perdita dei capelli. Il popolare artista inglese scherza sul fatto che la sua testa assomigli "al sedere di un bambino", visto che ormai da anni l'alopecia sta progredendo.

Non funzionano per nulla i vari trattamenti sperimentati dal cantante, a partire dal primo trapianto, tentato dieci anni fa. "I miei capelli sono troppo sottili e i medici dicono che il trapianto non può funzionare" - ha spiegato Robbie Williams - "Non posso nemmeno prendere dei farmaci, perché mi fanno deprimere. Dovrò semplicemente affrontare l'idea di un Robbie Williams che perde i capelli".

Intervistato da Zoe Ball sulla radio della BBC, ha scherzato sul fatto che entrambi "abbiamo vissuto abbastanza a lungo per vedermi diventare calvo". E ha spiegato di aver tentato anche altri trattamenti, tutti falliti, nonostante siano costati "quando la casa di mia nonna".

"Mi avevano promesso dei miglioramenti, ma dopo sette mesi non si è ancora visto niente. Quando vado sul palco e alle mie spalle c'è un maxischermo, ci vedo un tizio col doppio mento e la testa pelata. E' come un invito a farsi prendere in giro".