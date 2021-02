Royal Family: il principe Harry e Meghan Markle aspettano un secondo figlio

Finalmente è arrivata la conferma: il principe Harry e Meghan Markle, duchi di Sussex, aspettano il secondo figlio. La lieta notizia è arrivata domenica con una foto della coppia in bianco e nero condivisa dall'amico comune e fotografo Misan Harriman. Nello scatto si vede Meghan sdraiata su un prato con un evidente pancione e la testa appoggiata sulla gamba del principe Harry. "Archie sarà un fratello maggiore", ha poi confermato un portavoce della coppia reale.

Il primo figlio di Harry e Meghan è nato il 6 maggio del 2019. Al momento non sappiamo se il secondogenito della coppia più celebrata dal gossip britannico sarà un maschio o una femmina. L'unica certezza è che si tratterà dell'ottavo in linea di successione per il trono della Gran Bretagna. Pochi mesi fa Meghan aveva confermato al New York Times di aver subito un aborto spontaneo.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9