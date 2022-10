Sabrina Salerno infiamma i social con una scollatura mozzafiato - FOTO

Sabrina Salerno infiamma i social con una scollatura mozzafiato

Siamo negli anni '80 e uno dei sogni proibiti degli italiani è lei: Sabrina Salerno, la show girl e cantante italiana è tra le più desiderate al mondo.

Oggi, sembra non solo aver congelato il tempo all'età di 54 anni, ma è una mamma a tempo pieno che, nell'era social, sa come mandare in tilt i social e il web ogni volta che posta uno scatto o una storia.

Sabato 15 ottobre, Sabrina Salerno è stata ospite con il figlio Luca Maria, a Verissimo, dove Silvia Toffanin ha sottoposto entrambi a una doppia intervista, che ha tenuto incollati numerosi telespettatori. Soprattutto il passaggio dell'intervista, dove Luca Maria parla della mamma e del peso di essere figlio di è tra i più ripresi dai media: "Crescendo si matura molto e capisci che alcune cose che ti possono capitare per essere il figlio di Sabrina Salerno non valgono niente. Alle elementari e alle medie succedeva che venisse fuori l’argomento di chi fosse mia madre e questo influiva su di me. Poi però sono maturato e adesso per me è tutto normalissimo".

Sabrina Salerno, poi, parla del rapporto con il figlio e di quanto ha cercato la maternità a ogni costo: "Io ho cercato di fare del mio meglio. Il ruolo di mamma è difficile per tutti. Mi sono impegnata e il risultato ha sorpreso le mie aspettative perché lui è più bravo, sensibile, profondo e razionale di me. Non è scontato. Io e mio marito siamo molto felici di lui".