Sanremo 2021, Achille Lauro: bacio con Boss Doms e duetto punk con Fiorello

Sanremo 2021, Achille Lauro: bacio con Boss Doms e duetto con Fiorello

Sanremo 2021: Fiorello show con uno strepitoso Achille Lauro nella quarta serata del Festival. Il cantante veneto porta sul palco dell'Ariston le due canzoni con le quali era stato protagonista in passato alla kermesse canora: 'Me ne frego' e 'Rolls Royce'.

Achille Lauro, vestito di piume bianche, scende le scale sulle note dell'Inno di Mameli con la bandiera tricolore a spalle. Ad aspettarlo c'è il suo socio e amico Boss Doms (chitarrista, produttore): parte poi la marcia nuziale e i due si baciano a stampo a centro palco.

Achille Lauro, Boss Doms (Lapresse)



Sanremo 2021, Fiorello e Achille Lauro show tra piume e spine

L'uno in total white, con piume di struzzo; l'altro in total black. L'uno, Achille Lauro; l'altro, Fiorello, per un 'quadro' molto particolare sul palco dell'Ariston nella quarta serata del Festival di Sanremo. Dapprima solo Lauro, con tricolore mentre intanto vanno alcune note dell'inno di Mameli e mano nella mano con il chitarrista della band Boss Doms scende la scala come fossero una coppia che convola a nozze, bacio e poi la riproposizione 'scatenata' di "Me ne frego", l brano con cui è stato in gara un anno fa. Poi entra in scena Fiorello: corona di spine nere, così fitta come quella di un riccio, un abito tunica nero, rossetto nero. I due intonano "Rolls Royce", la canzone con cui Lauro esordì a Sanremo nel 2019. C'è anche quando i due si mettono schiena contro schiena, come a fondersi. Al termine, Lauro esce di scena mentre Fiorello no, resta quasi inchiodato sul posto, sostenendo di essere "un quadro di Achille Lauro, non posso muovermi. Sono un quadro ad olio". E chiede ad Amadeus che lo portino via, "deficiente - dice scherzosamente - fammi portare via". Cosa che alla fine tre addetti al palco fanno prendendolo come fosse una sagoma.

Sanremo 2021: Achille Lauro, show punk rock e i social lo premiano

La quarta performance di Achille Lauro e' quella giusta e i social lo promuovono a pieni voti: "un'artista a 360 gradi". Lauro, in total white, scende le scale del palco dell'Ariston con il tricolore sulle note dell'inno di Mameli, mano nella mano con il chitarrista della band. Bacio gay, e poi la riproposizione 'Me ne frego'. Social in visibilio: "Ogni quadro e' sempre piu' emozionante del precedente, stasera uno show davvero inaspettato, gente inaspettata ancora grazie" e anche "Quell'inno nazionale alla Jimi Hendrix la cosa piu' bella di tutto S.Remo! Grazie" scrive un utente. E ancora: "Stasera hai superato ogni aspettativa...e ti assicuro che le mie erano altissime....avete spaccato quel palco..e rivedervi sul palco col Doms e' stato emozionante...grandi!". E c'e' chi vorrebbe il cantante di nuovo sul palco "Dai Achille rietra, facci sognare ancora. Ti Adoro" e chi lo ringrazia per "la speranza e l'esempio che trasmette ai giovani". (