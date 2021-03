Sanremo 2021, Ibrahimovic formazione: "Amadeus in porta, Fiorello e Lauro..."

SANREMO 2021: IBRAHIMOVIC REGALA MAGLIA MILAN AGLI INTERISTI AMADEUS E FIORELLO

"Grazie per questa opportunita'". Zlatan Ibrahimovic si congeda dal Festival di SANREMO e lo fa con un regalo speciale ai suoi due compagni d'avventura, Amadeus e Fiorello: per entrambi, tifosi interisti, una maglia del Milan personalizzata col 21, il numero che l'attaccante svedese indossa nella sua avventura rossonera.

SANREMO 2021, IBRAHIMOVIC MONOLOGO: "GRAZIE ITALIA, MIA SECONDA CASA"

Festival Sanremo 2021: Ibrahimovic, non e' mio festival ma dell'Italia intera, la mia seconda casa. Il monologo di Zlatan all'Ariston nella notte della finale della kermesse canora - "Questo non e' il mio Festival, ne' il Festival di Amadeus, ma e' il vostro Festival, il Festival dell'Italia intera. Grazie Italia, la mia seconda casa". Ha concluso cosi' il suo monologo a SANREMO Zlatan Ibrahimovic. "Sono venuto qui perche' mi piacciono le sfide, l'adrenalina, mi piace crescere - ha spiegato lo svedese - Se non sfidi te stesso non puoi crescere. E' come scendere in campo e quando scendi in campo puoi vincere o perdere. Io ho giocato 945 partite, ne ho vinte tante ma non tutte. Ho vinto 11 scudetti ma ne ho anche perso qualcuno. Ho vinto tantissime coppe ma ho anche perso. Sono Zlatan anche se non ho sempre vinto, sono Zlatan quando vinco e quando perdo. Ho fatto piu' di 500 gol ma ne ho sbagliato qualcuno. Qualche rigore e' andato male, ma il fallimento non e' il contrario del successo, e' una parte del successo. Non fare nulla e' il piu' grande sbaglio che si puo' fare. Se sbaglio io possono sbagliare tutti, ma la cosa importante e' fare ogni giorno la differenza con impegno, dedizione costanza e concentrazione. Ognuno di voi nel suo piccolo puo' essere Zlatan. Voi tutti siete Zlatan e io sono tutti voi".

SANREMO 2021: IBRAHIMOVIC FA LA FORMAZIONE ALL'ARISTON, 'ORCHESTRA IN DIFESA PERCHE' HA DIFESO LA MUSICA CON I DENTI'

'Zlatan in attacco, Fiorello centrocampo, Amadeus portiere e Achille Lauro stopper'. Ibra fa la 'squadra' del Festival di Sanremo 2021 nella notte della finale - Stasera ti ho portato la formazione del festival: in attacco Zlatan, al centrocampo Fiorello, che è un bravissimo fantasista e il calcio senza fantasia non è bello, e in difesa l'orchestra che ha difeso con i denti la forza della musica". Ibrahimovic, che ha fatto della metafora calcistica la sua cifra stilistica per tutto il corso del festival, nella serata finale porta sul palco dell'Ariston la sua 'formazione'. "Ama tu sei il portiere -dice il campione al conduttore- Se non ti va, vai in panchina, se non ti va vai in tribuna, se non ti va, vai a casa. Però mi sa che Giovanna ti ha già messo in panchina", scherza. Lo stopper? "Achille Lauro, perché fa paura all'avversario e scappa", prosegue Ibra. Che poi sottolinea: "Scherzo, Achille Lauro mi è simpatico -dice- volevo fare scambio di maglia ma non è possibile, perché è sempre nudo". C'è spazio anche per una battuta giacca di Amadeus: "Sono contento, ho fatto proprio un bel lavoro con questo festival -dice Ibra- ma ho fatto un errore. Non ho deciso io il colore della tua giacca", dice riferendosi al completo 'nerazzurro' (i colori dell'Inter) del conduttore.

SANREMO 2021, IBRAHIMOVIC: "ACHILLE LAURO SEMPRE NUDO, IMPOSSIBILE SCAMBIO MAGLIA"

