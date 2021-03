Sanremo 2021, Fiorello, "Draghi? È Merkel con la cravatta". Bertè super e...

Sanremo 2021: Fiorello, figurante come politico, pagato per poltrona

Il figurante "è come il politico, è pagato per occupare la poltrona. Solo che il figurante va a casa quando il programma è finito..". E' la battuta di Fiorello nel corso della prima serata del Festival di Sanremo riferendosi alla storia dei 300 figuranti che inizialmente la Rai aveva previsto dovessero occupare le poltrone in platea all'Ariston, ovviando così al fatto che l'evento non potesse essere fatto in presenza di pubblico. "Se vedete 300 persone in giro per l'Italia, sono i figuranti in vacanza", ha detto lo showman.

Sanremo 2021: Amadeus, "Zaki torni libero il più presto"

La vicenda di Patrick Zaki approda all'Ariston e attraverso il Festival di Sanremo viene chiesta la liberazione del giovane studente detenuto - senza ancora un processo - in Egitto. "Da cittadini civili possiamo augurarci che torni libero il più presto possibile e possa tornare a studiare nella sua Bologna. Forza Patrick", ha detto Amadeus, tracciando brevemente la vicenda. Nelle scorse settimane erano arrivati appelli da più parti perché il Festival non dimenticasse questo caso. Era stata anche avanzata la proposta che le poltrone vuote dell'Ariston fossero occupate da sagome in cartone raffiguranti Zaki. Amadeus in conferenza stampa aveva assicurato che sarebbe stato individuato il modo per ricordare questa storia, ricevendo così il ringraziamento di Amnesty Italia international.

Sanremo 2021: show della Bertè conquista tutti, "In stato di grazia"

Loredana Bertè show a Sanremo. Con un medley delle sue canzoni più famose, cantate con un'energia pazzesca, la cantante calabrese ha offerto la prima vera grande emozione musicale di questo Sanremo, salutato in tv da una standing ovation registrata a Sanremo nel 1994 a sanare l'assenza di pubblico dovuta all'emergenza Covid. Anche stavolta il pubblico si scatena con i commenti sui social. E sono tutti dello stesso tenore: "Ogni volta penso che se Loredana Berté fosse nata negli Usa sarebbe annoverata tra gli artisti più grandi di sempre"; "Anni che Loredana Bertènon cantava così. Felice per lei e il suo stato di grazia"; "Loredana, sei arte, poesia, leggenda. Questo medley è praticamente storia della musica italiana". E così via in crescendo in complimenti anche extra musicali: molto apprezzata la scelta di portare delle scarpe rosse sul palco contro la violenza alle donne: "Al primo schiaffo bisogna denunciare”, dice la cantante. E i social (e non solo) apprezzano: "Porta finalmente la realtà sul palco"

Sanremo 2021: Michielin-Fedez, abbraccio su palco rompe distanziamento

Dapprima un'esibizione portandosi sul palco un nastro di raso bianco per segnare la distanza prevista dai protocolli sanitari, ma poi, come in un rito liberatorio, Francesca Michielin e Fedez al termine del brano con cui sono in gara al Festival di Sanremo si sono abbracciati, rompendo così il distanzamento.

Sanremo 2021: infermiera Alessia, ce la faremo contro il Covid

"Ce la faremo, ma intanto dobbiamo continuare a mettere la mascherina". Così dal palco dell'Ariston Alessia Barani, infermiera toscana il cui volto segnato dall'uso della mascherina per ore e ore al giorno divenne foto-simbolo dell'impegno degli operatori sanitari in corsia contro il coronavirus. Amadeus ha poi detto che il ministro della Salute, Roberto Speranza, lo ha sollecitato perché dal Festival di Sanremo rivolgesse un ulteriore appello agli italiani perché continuino a rispettare le norme di prevenzione dei contagi da Covid-19. (AGI)VIC

Sanremo 2021: Ibrahimovic sul palco indossa abito con logo 'Ibra'

Ibrahimovic debutta sul palco di Sanremo indossando un abito da sera con un logo con quattro lettere che si incrociano a formare la parola 'Ibra'. Il campione del Milan indossa un abito di Dsquared2, marchio creato dai fratelli canadesi Dean & Dan di cui è da tempo testimonial.

Sanremo 2021: Amadeus, foto vittoria Diodato ultimo momento felice Italia

La foto che sul palco dell'Ariston rappresenta insieme Diodato, Amadeus e Fiorello è stato "l'ultimo momento felice del Paese". Lo ha detto lo stesso Amadeus riferendosi alla foto che a tarda ora dell'8 febbraio 2020 suggellava la vittoria del cantante tarantino al Festival di Sanremo con il brano "Fai rumore". Poi scattarono le restrizioni a causa della pandemia Covid-19. E quel brano Diodato ha riproposto questa sera, da primo ospite della 71^ edizione del Festival, come a voler dare un senso di continuità con quel momento di allegria di un anno fa.

Sanremo 2021: Fiorello, "Draghi? È Merkel con la cravatta"

Draghi è "una specie di Merkel con la cravatta". Lo ha detto Fiorello nel corso del Festival di Sanremo parlando con Amadeus alle poltrone vuote dell'Ariston, che ha deciso di considerare come un pubblico in carne ed ossa. "Le auguriamo buon lavoro, presidente", ha aggiunto. Per poi dire che Draghi "le lauree se le cancella (in riferimento alle polemiche sul curriculum di Giuseppe Conte all'inizio del suo primo mandato da premier, ndr), e ci si sorprende quando si dice che parla 5 lingue, ma lui lo fa anche contemporaneamente".

Sanremo 2021: "Su braccioli giù braccioli", 'tormentone' di Fiorello

"Su i braccioli giù i braccioli braccioli a destra braccioli a sinistra... possiamo farlo diventare il nuovo inno nazionale?" La domanda di Fiorello che accompagna l'ennesima gag che vede protagonisti i braccioli delle poltrone vuote del teatro Ariston di Sanremo è accolta con un certo fastidio dai social. "La gag 'Su i braccioli, giù i braccioli' ancora per quanto esattamente?", si chiede un utente. E un'altro aggiunge: "Un’altra battuta sui chitemmuort dei braccioli delle poltrone e mi iscrivo all’Isis". E poi c'è anche chi osserva, polemico: "Non li hanno neanche i braccioli...".

Sanremo 2021: Amadeus si fa segno croce, social subito scatenati

Amadeus inizia ufficialmente la 71esima edizione del Festival di Sanremo facendosi il segno della croce spiegando che ha scelto di fare Sanremo pensando al "Paese che sta lottando per ritrovarsi". Ma subito i social si scatenano. C'è chi dice che inizia l'edizione "mistica" 2021 e chi invece sottolinea che in questo anno così drammatico forse poteva fare altri tipi di gesti (un po' più volgari ma molto popolari). E ancora c' chi ricorda il momento clou della scorsa edizione scrivendo: "Amadeus che si fa il segno di croce prima di scendere perché non vuole più rincorrere Bugo come il Sanremo scorso".