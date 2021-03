Sanremo 2021 vincitore: Ermal Meta in fuga. Annalisa rimonta. E poi...

Sanremo 2021, Ermal Meta vs Annalisa per la vittoria

Ermal Meta in testa alla classifica provvisoria di Sanremo 2021 e anche al primo posto dei betting analyst di SNAI. I bookmakers danno quindi lui come favorito per la vittoria del Festival: la sua quota è passata da 12 contro 1 della vigilia agli attuali 3. Ma attenzione ad Annalisa. E' lei la vera sorpresa secondo i broker: all'inizio della kermesse la sua vittoria era lontana a 33, ora si gioca a 5,00.

Sanremo 2021, Fedez e Francesca Michielin e Willie Peyote in zona podio

In zona podio è bagarre: Fedez e Francesca Michielin a 7,50 sono insidiati da Willie Peyote che ha la stessa quota ed è oure in cima alla lavagna del Premio della Critica (a 3,00=. Su questo fronte deve superare la concorrenza di Colapesce-Dimartino (a 3,50), con Max Gazzè che insegue a 5,50.

Sanremo 2021, Irama e Arisa outsider. Lo Stato Sociale, Maneskin e Malika Ayane... Le quote

Tornando alla vittoria di Sanremo 2021, tra gli outsider c'è Irama nonostante non si possa esibire dal vivo: la vittoria - sarebbe la prima "a distanza" nella storia del Festival - vale 12. Ritoccata ancora la quota di Arisa, passata da 18 a 15 e ora offerta a 12, davanti a Lo Stato Sociale. La vittoria della band di "Combat pop" vale 15, come quella dei Maneskin (che però perdono credito, alla vigilia erano a 7,50). L'esibizione di ieri con Neffa piazza Noemi a metà lavagna: dopo la prima serata era offerta a 8,00, ora il successo si allontana a 20. Stessa quota per Malika Ayane e per il duo Colapesce-Dimartino, che all'inizio del Festival era favorito a 5,50.

Sanremo 2021, Bugo ultimo, Orietta Berti dimezza la quota

Recuperano gli Extraliscio con Davide Toffolo, che dimezzano da 50 a 25, alla pari di Madame e Fasma. Sale da 18 a 33 la vittoria di Gaia, che raggiunge Fulminacci e La Rappresentante di Lista. Poche chance per Max Gazzè, a 50 insieme a Francesco Renga, Ghemon e Orietta Berti, che però dimezza: alla vigilia era ultima a 100. Ora in fondo al tabellone ci sono Random e Bugo, che si piazzano alle spalle di Coma Cose, Gio Evan e Aiello, tutti a 75.