Sanremo 2022, Amadeus prepara una lista di ospiti big da capogiro

Sanremo 2022 big: i nomi in lizza tra gli altri sono quelli di Elisa, Renga, Masini e Dolcenera. Per i giovani si parla di Blanco, Anna e Federico Rossi

Mancano ancora molti mesi al prossimo Festival di Sanremo ma c'è grande attesa per l'edizione 2022. Il successo internazionale dei Maneskin, iniziato proprio con la vittoria della più grande rassegna musicale italiana, ha portato a un vero e proprio boom di proposte per Amadeus, presentatore e direttore artistico. Per Sanremo 2022, secondo quanto riporta il Messaggero, saranno ascoltati oltre 1260 brani da cui usciranno gli artisti che effettivamente saliranno sul palco dell'Ariston. Tra i big in lizza ci sono nomi davvero importanti.

Sanremo 2022 big: tutti i nomi sulla lista di Amadeus

A Sanremo 2022 potremmo rivedere Elisa a 20 anni dalla sua vittoria che l'ha resta celebre. Insieme a lei potrebbero esserci Loredana Berté, Francesco Renga, Marco Masini Tommaso Paradiso ma anche i Kolors, Boomdabash, Gli Eugenio in via di Gioia, Elio e Mannarino. Si parla anche di altri grandi ritorni come quello di Gianluca Grignani, Dolcenera, Simona Molinari, Marlene Kuntz, Zero Assoluto e Zen Circus. Tra i big figurerebbero anche nomi del calibro di Giusy Ferreri, Giorgia e Carmen Consoli.

Big Sanremo 2022: un Festival per i giovani

Amadeus per "svecchiare" il Festival e avvicinare i giovani avrebbe pensato a diverse proposte under 25 come Blanco, celebre per la hit estiva "Mi fai impazzire", oltre ad Ariete, Anna, Alfa, Il Tre e Aka7even. Federico Rossi, ex membro del duo Benji e Fede che ha fatto ballare quest'estate gli italiani insieme ad Annalisa, potrebbe scegliere il palco dell'Ariston per presentare ufficialmente la sua carriera da solista.