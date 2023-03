Sanremo 2023, Agcom: 'Su Blanco istruttoria". Mentre Rosa Chemical-Fedez...

Sanremo 2023, Agcom, 'su pubblicità occulta e Instagram avviata provvedimento sanzionatorio'

Agcom ha avviato un procedimento sanzionatorio per la pubblicità non segnalata all'interno del festival di Sanremo. Un'istruttoria è stata aperta anche su 'caso Blanco'. Mentre nessuna istruttoria sanzionatoria verrà effettuata per il siparietto sexy tra Rosa Chemical e Fedez sul palco del Teatro Ariston.

"Il Consiglio dell’Autorità - si legge in una nota di Agcom - ha esaminato oggi le presunte violazioni avvenute durante le trasmissioni 'Prima Festival', '73mo festival della canzone italiana di Sanremo' e 'Sanremo start' di Rai1, relative alla pubblicità occulta, all’utilizzo di Instagram, alle performance di Rosa Chemical, Fedez e Blanco".

"Con riferimento alla pubblicità non segnalata, rilevata in 12 episodi, e sull’utilizzo di Instagram, il Consiglio, all’unanimità, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio", sottolinea Agcom.

Sanremo: Agcom, 'nessuna sanzione per Rosa Chemical-Fedez'

"Il Consiglio, a maggioranza (con voto favorevole del presidente Lasorella e dei commissari Giacomelli e Giomi e voto contrario dei Commissari Aria e Capitanio), ha ritenuto infondata la richiesta di apertura di una istruttoria sanzionatoria sull’episodio di Rosa Chemical e Fedez", prosegue Agcom.

Sanremo: Agcom, 'su Blanco avviata istruttoria per eventuali lesa dignità e incitamento a violenza'

"In merito alla performance di Blanco, (con voto a favore dei commissari Aria, Capitanio, Giacomelli e Giomi; astenuto il presidente Lasorella) sarà avviata un’istruttoria per valutare eventuali profili lesivi della dignità umana e l’incitamento alla violenza", aggiunge la nota dell'Autorità. "Le istruttorie, affidate alla Direzione Servizi Media, prevedono una precisa procedura, in cui è previsto il contraddittorio con le parti coinvolte, ad esito della quale il Consiglio adotterà i provvedimenti definitivi", conclude la nota. L'esito dunque non sarà immediato.