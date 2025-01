Sanremo 2025, Antonella Clerici e Gerry Scotti co-conduttori del Festival

Scotti-Clerici, coppia di big co-conduttori a Sanremo 2025

A tre settimane dal via del festival di Sanremo 2025 si stanno riempiendo le caselle su chi vedremo sul palco del Teatro Ariston. Oggi, dopo grande attesa, Carlo Conti ha reso noti i nomi di quelli che saranno i due co-conduttori della attesissima serata d'apertura di Sanremo 205: Gerry Scotti ed Antonella Clerici.

"Ho detto più volte che avremmo avuto una coconduzione corale - ha spiegato Carlo Conti a Mezzogiorno su Rai 1, programma in cui ha fatto l'annuncio -, che mi piace un festival con tanti amici e colori diversi. Quando ho detto che ci sarebbero stati due meravigliosi amici nella prima puntata, tutti hanno pensato a Pieraccioni e Panariello. Invece saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti".

Insomma, la linea scelta dal Direttore Artistico, Carlo Conti, al momento pare essere quella dei "big", dei personaggi amatissimi dal pubblico. Gerry Scotti ed Antonella Clerici infatti seguono l'altro big che presenzierà tra una canzone e l'altra, cioè Lorenzo Jovanotti.

Per la Clerici non si tratta di una "prima volta"; la "Signora del Mezzogiorno" della Rai è stata infatti già co-conduttrice nel 2005 e addirittura conduttrice del Festival nel 2010.

Per Gerry Scotti invece è una prima volta. Due anni fa, in un'intervista, raccontò di essere stato invitato due volte ma dovette rinunciare prima per il Covid poi per una trasferta di lavoro aggiungendo, inoltre, che "Sanremo non è nel cassetto dei miei sogni..."