Sanremo 2025, Fiorello il conduttore. Festival, anteprima Affaritaliani.it

Festival di Sanremo 2025, Amadeus ha confermato già prima dell'inizio di Sanremo che non farà il sesto anno. Fiorello il conduttore

All'indomani della finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo tutti si chiedono chi condurrà il Festival del prossimo anno. Amadeus ha confermato già prima dell'inizio di Sanremo che non farà il sesto anno, "cinque bastano".

Chi sarà dunque il conduttore nel 2025? Chi sarà il protagonista all'Ariston nella città dei fiori? Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il conduttore di Sanremo 2025 sarà Fiorello, pseudonimo di Rosario Tindaro Fiorello, nato a Catania il 16 maggio 1960, che anche in questa edizione è stato protagonista con Amadeus e in particolare con la contestata performace con John Travolta.

Nel 1995 Fiorello partecipa al Festival di Sanremo con il brano Finalmente tu (contenuto nell'album omonimo), composto da Max Pezzali e Mauro Repetto, piazzandosi al 5º posto con soli 2.000 voti di distacco dalla vincitrice Giorgia. In quel periodo il fumettista Carlo Peroni gli dedica la collana I fumetti di Fiorello.

Nel 2001 e nel 2002 è ospite in due edizioni del Festival di Sanremo condotti rispettivamente da Raffaella Carrà e Pippo Baudo.

Nel febbraio 2011 Gianni Morandi lo invita personalmente durante una vacanza a Cortina d'Ampezzo al Festival di Sanremo 2011.

Il 2 agosto intanto annuncia la sua partecipazione come ospite fisso al Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus. Nel corso della manifestazione, oltre a improvvisate e imitazioni, si esibisce con il suo inedito La classica canzone di Sanremo, Che sarà con i Ricchi e poveri, Finalmente tu con Tiziano Ferro, Quando quando quando diretto da Tony Renis, Un mondo d'amore con Amadeus e Amore fermati come omaggio a Fred Bongusto. Grazie al successo ottenuto (con il 54,78% di media è stato il Festival più visto dal 1999 e il picco di ascolto della puntata finale è stato di 15.367.000 telespettatori, registrato al termine dell'esibizione su Un mondo d'amore), la coppia Fiorello-Amadeus riceverà il Premio Biagio Agnes 2020 per la categoria Premio costume e società.

Dal 7 al 10 febbraio, affiancato da Fabrizio Biggio e Alessia Marcuzzi, conduce anche Viva Rai2! Viva Sanremo! su Rai 1 in diretta, appunto, di notte su Rai 1 subito dopo le serate del Festival di Sanremo 2023, condotto ancora da Amadeus. Inoltre interviene durante le prime 4 serate del Festival in collegamento dal glassbox di Viva Rai2! oltreché al TG1 delle 20.00, mentre nell'ultima serata, non dovendo andare in onda, si collega da casa tramite una diretta Instagram.