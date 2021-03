Sara Tommasi fa sul serio e continua la sua carriera come cantante

Il primo brano distribuito, su tutte le piattaforme digitali, da Sara Tommasi è un brano di musica leggera che s'intitola "Impara ad amarti", col fine di sensibilizzare e aiutare le donne vittime di violenza.

La canzone è stata composta, incisa e arrangiata da Nicola Ursino e prodotta da M&N Vox di Marco Di Maio e Nicola Ursino (più una collaborazione esterna con Giovanni De Rosa).

Il tema verte sulle problematiche riguardanti la violenza sulle donne.

La canzone è divisa in tre strofe più una parte finale con parlato/recitato dell'attore teatrale Domeniko D'Ambra.

Il brano è stato l'apripista di una vera e propria carriera da cantante che Sara ha voglia di iniziare, tant'è che su Spotify e Youtube, oltre a tutti gli altri Digital Stores, è possibile già ascoltare anche la cover di Mina "Parole Parole".

Ulteriori brani in programma e di imminente uscita sono "Una Vita Vera", "Vis a Vis" prod. Luci da Labbra, "Pierrot" in feat. con Sab Sista, icona femminile dell'Hip Hop italiano e una cover di Madonna "La Isla Bonita".

Proprio in questi giorni, invece, sta lavorando a un nuovo brano, in collaborazione con Marco Vicini La Rocca, dove lei canterà il ritornello.

La stessa, precisa il suo Manager Antonio Orso, pur ricevendo moltissime richieste di collaborazioni discografiche, ha scelto di cantare con Marco Vicini La Rocca perché rimasta molto emozionata dalla sua bellissima voce.

Dopo la pubblicazione dei brani, che si ipotizzano essere 9, uscirà il suo primo Album.

Sara Tommasi, con questa sua nuova carriere artistica vorrebbe provare ad essere una speranza per tutti coloro che, nella strada non sempre perfetta della vita, hanno inciampato ma - allo stesso tempo - si sono rialzati e ripartiti!!! In foto Marco Vicini La Rocca, il cantante con il quale sta lavorando alla prossima canzone