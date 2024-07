Anticipazioni Un Posto al Sole dal 15 al 19 Luglio 2024: Colpi di scena e nuovi personaggi in arrivo

La telenovela più longeva e amata dagli italiani, Un Posto al Sole, torna dopo una breve pausa dovuta alla trasmissione dell'atletica su Rai 3. Dal 15 al 19 luglio 2024, nuove emozionanti puntate attendono i fan alle 20:50 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Ecco un'anteprima esclusiva delle vicende che terranno incollati milioni di spettatori.

Lunedì 15 Luglio 2024: Manuel e Samuel, due strade diverse

In apertura di settimana, Manuel affronta un momento di grande tensione quando Pasquale si presenta alla sua porta con un atteggiamento minaccioso. Il giovane si trova così a dover decidere se confidarsi o meno con la madre. Samuel, nel frattempo, è determinato a riconquistare Micaela, mentre Ornella si trova alle prese con un delicato caso medico che richiede tutta la sua esperienza e intuito. La dottoressa si imbatte in una diagnosi che potrebbe cambiare le sorti di un paziente e mettere alla prova le sue competenze.

Martedì 16 Luglio 2024: Le buone intenzioni di Don Antoine

La puntata di martedì ci mostra un don Antoine impegnato ad aiutare Rosa in una questione spinosa. Nonostante le critiche delle parrocchiane, il sacerdote mantiene il suo impegno, mentre Damiano si dimostra comprensivo. Claudia si prepara per un importante debutto, ma l'assenza di Mariella e l'indifferenza di Guido rendono l'atmosfera tesa. In una svolta inattesa, Samuel riceve consigli preziosi dalle sorelle di Micaela che potrebbero riaccendere la passione tra loro.

Mercoledì 17 Luglio 2024: Decisioni drastiche e opportunità di investimento

Mercoledì vede Mariella esasperata dall'indifferenza di Guido, portandola a prendere una decisione drastica che potrebbe cambiare il corso della loro relazione. Roberto trova una nuova opportunità di investimento che potrebbe avere ripercussioni sul suo rapporto con Filippo. Nel frattempo, Rosa cerca di seguire i saggi consigli di don Antoine, ma deve fare i conti con la prepotenza di Luisa.

Giovedì 18 Luglio 2024: Scommesse e conflitti

Nella puntata di giovedì, Roberto è sempre più vicino all'acquisto di una radio, cercando di guadagnarsi la fiducia di Chiara con l'aiuto di Marina. Filippo, però, vede in questa mossa una minaccia, alimentando il conflitto tra loro. La crisi tra Guido e Mariella raggiunge il culmine, mentre Ornella si prepara per il suo ultimo giorno di lavoro. Raffaele ha in serbo una sorpresa speciale per lei, un gesto che testimonia il profondo affetto che li lega.

Venerdì 19 Luglio 2024: Confronti e addii

L'ultima puntata della settimana culmina con il confronto tanto atteso tra Mariella e Guido. Roberto avanza con la sua offerta per la radio, suscitando l'ira di Filippo, che teme una vendetta personale. Raffaele saluta Ornella in partenza per Barcellona, ma il momento è disturbato da una richiesta insistente di Renato, che aggiunge un'ulteriore nota di tensione.

Esclusivo: Nuovi personaggi e svolte inaspettate

Un elemento unico di queste puntate sarà l'introduzione di nuovi personaggi che porteranno svolte inaspettate. Tra questi, un misterioso investitore che entrerà nella vita di Roberto, complicando ulteriormente le sue dinamiche familiari e professionali. Inoltre, una vecchia conoscenza di Ornella tornerà dal passato, portando con sé segreti che potrebbero scuotere la tranquillità di Palazzo Palladini.

Non perdere le prossime puntate!

Un Posto al Sole continua a sorprendere e a emozionare con le sue trame intricate e i suoi personaggi profondi. Non perdere le puntate dal 15 al 19 luglio su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Rimani aggiornato su tutte le novità iscrivendoti alla nostra newsletter e seguendoci sui social. Le storie di UPAS sono pronte a regalarti nuove emozioni e colpi di scena.