Soleri e Damiano, rumors sulla rottura: "È stata lei a tradire per prima"

Soleri e Damiano, bomba sulla rottura. Lei avrebbe da mesi una love story con un imprenditore del settore cosmetico. Rumors

Giorgia Soleri e Damiano David sono senza dubbio la coppia dello showbiz più chiacchierata del momento. Dopo il video che paparazzava il frontman dei Maneskin baciarsi appassionatamente con una ragazza bionda, ha impazzato la notizia del presunto tradimento di Damiano ai danni della (ormai ex) fidanzata, a cui ha poi fatto seguito l'annuncio via social della Soleri, secondo cui la loro "non era una relazione monogama". Ma adesso, un altro gossip sta infiammando il web. Secondo gli ultimi rumors, a tradire per prima sarebbe stata proprio lei, l'influencer-attivista.

A lanciare la bomba sono i blogger Amedeo Venza e Deianira Marzano. Entrambi sostengono che Giorgia Soleri intratteneva da mesi una relazione con un altro uomo. "La Soleri non si è strappata i capelli per Damiano perché, si vocifera, pare abbia già da mesi una love story con un imprenditore nel settore cosmetico. Il quale, tra l'altro, giustamente, pare, dopo le ultime agghiaccianti dichiarazioni, l'abbia pure mollata". Queste le rivelazioni di Venza e Marzano al settimanale Novella 2000, secondo cui sarebbe stata la Soleri a tradire per prima Damiano, che invece sarebbe "innocente". La notizia, intanto, gira sui social e non è stata nè commentata, nè smentita dall’interessata. Eppure, a riprova della tesi, Soleri ha appena lanciato una sua linea di cosmetici (Neonude) in collaborazione con un brand italiano (Mulac). Semplice coincidenza? Staremo a vedere.