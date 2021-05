Spagna, incredibile scoperta: trovato cadavere all'interno di un dinosauro

A Barcellona è stato trovato il cadavere di un uomo all'interno della statua di un dinosauro. Si pensa stesse cercando di recuperare il cellulare

E' una scena degna della saga di Jurassic Park quella che hanno dovuto affrontare un padre e suo figlio a Barcellona. L'uomo, attirato da un forte odore, si è avvicinato alla statua in cartapesta di un dinosauro per pubblicizzare un cinema nel sobborgo di Santa Coloma de Gramenet fuori dal Cubic Building. Sporgendosi all'interno della copia a grandezza naturale dell'animale estinto ha trovato un cadavere e chiamato poi immediatamente i soccorsi.

Stando alle supposizioni della polizia locale, la vittima sarebbe morta nel tentativo di recuperare il telefono caduto all'interno della statua. Intrappolato nella pancia del dinosauro per giorni, non avrebbe avuto scampo. Non è nemmeno escluso che l'uomo abbia avuto un malore a seguito della caduta. La pista principale è comunque quella di un incidente e non di un atto violento.

“Abbiamo trovato il corpo di un uomo all'interno della gamba di questa statua di dinosauro. È una morte accidentale. Questa persona è entrata nella gamba della statua ed è rimasta intrappolata non riuscendo più ad uscire. Sembra che stesse cercando di recuperare un cellulare", ha affermato un portavoce della Mossos d'Esquadra.

Per recuperare il corpo ci sono voluti tre squadre dei vigiili del fuoco. La polizia non ha rivelato le generalità della vittima ma riferisce che la famiglia ne aveva già denunciato la scomparsa poche ore prima del ritrovamento del corpo.