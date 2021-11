Spice Girls: la docu-serie che celebra 25 anni di "Girl Power" - FOTO & VIDEO

Discovery+ celebra le Spice Girls con “How girl power changed the world”, docu-serie disponibile dal 6 novembre sulla storia della celebre band femminile nata a Londra nel 1994. A 25 anni da “Wannabe”, il singolo che le ha lanciate a livello mondiale, le cinque “ragazze piccanti” sono sempre delle icone di empowerment femminile, nonché fonte di ispirazioni per tante giovani che sognano di seguire la strada del proprio talento, fino alla celebrità.

Il gruppo pop britannico al femminile di maggior successo nella storia della discografia deve la propria fama a un sapiente mix di personalità che ne ha fatto delle star immediatamente riconoscibili sia sul palco che nella sfera privata.

VICTORIA ADAMS BECKHAM – LA “POSH SPICE”

victoria con roger e geoffey moore

Oggi 47enne, è nota soprattutto per il suo matrimonio con il calciatore David Beckham, ex Manchester United, Real Madrid e Milan. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Brooklyn, Harper, Romeo e Cruz. Lei però non ha nessuna intenzione di fare la mamma a tempo pieno ed è molto conosciuta anche come stilista. D’altra parte, il soprannome “Posh” (“elegante”) non nasceva dal caso.

GERI HALLIWELL – LA “GINGER SPICE”

geri halliwell



Classe ’72, è stata la prima a lasciare le Spice Girls, creando un forte clamore mediatico. Avveniva nel 1998, ma la sua carriera solista non è stata poi folgorante, a parte il successo di “It’s raining men”. Soprannominata “Ginger” per il colore dei capelli, nel 2006 ha avuto la sua prima figlia dallo sceneggiatore Sacha Gervasi. Dal 2015 è spostata con Christian Horner, direttore sportivo del team di Formula 1 Red Bull Racing.

MELANIE BROWN – LA “SCARY SPICE”





Il soprannome di “spaventosa” non ha portato molta fortuna alla 46enne: vari spaventi li ha subiti lei, soprattutto ai tempi del burrascoso matrimonio con il produttore cinematografico Stephen Belafonte, da lei accusato di maltrattamenti. Ha avuto varie altre relazioni, tra cui quella con Eddie Murphy, e figli da tre compagni diversi: prima dei succitati, ci fu Jimmy Gulzar, al quale “Mel B” dovette persino versare gli alimenti.

MELANIE C – LA “SPORTY SPICE”

mel c



Classe ’74, veniva chiamata anche “Mel C” per distinguerla dalla collega Brown. Nella caratterizzazione delle componenti del gruppo, lei era la sportiva, essendo anche una triatleta dilettante e un’autentica tifosa del Liverpool. Forse la più dotata artisticamente del gruppo, ha inciso anche otto album da solista, facendo anche un prestigioso duetto con Bryan Adams per “When you’re gone”. Ha avuto relazioni con i colleghi Robbie Williams, Anthony Kiedis (dei Red Hot Chili Peppers, la cui canzone “Emit Remmus” è dedicata a lei) e Jason "J" Brown. Ha una figlia di 12 anni. Ha sofferto per lungo tempo di depressione e disordini alimentari.

EMMA BUNTON – LA “BABY SPICE”





Ha mosso i primi passi della sua carriera come attrice, diventando famosa con la soap “EastEnders”. Classe ‘75, veniva chiamata “baby” perché era la più giovane del gruppo e per alcune pose da lolita. Dopo le Spice, ha realizzato quattro album da solista, oltre a lavorare in tv. Lo scorso luglio ha sposato lo storico compagno, il collega Jade Jones, dal quale ha avuto due figli.