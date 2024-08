Squid Game 2, è arrivata la conferma: ecco quando arriveranno la nuova stagione e quella finale

Squid Game 2 debutterà su Netflix il 26 dicembre 2024. La terza stagione, quella finale, è prevista per il 2025

Se avete amato Squid Games, la prima serie evento di Netflix, sarete felici di sapere che tornerà con una nuova stagione a tre anni di distanza dalla conclusione della prima. Tutti pronti davanti al televisore il 26 dicembre 2024. Il creatore, scrittore e registra Hwang Dong-hyuk in una lettera ai fan ha anche annunciato che la terza e ultima stagione della serie arriverà nel 2025.

Nella prossima stagione di Squid Game il giocatore 456 è determinato a trovare le persone che stanno dietro al gioco mortale e a mettere fine a tutto. Gi-hun per la sua missione utilizza le risorse ottenute proprio grazie alle terribili sfide affrontate e per prima cosa si mette alla ricerca dell'uomo in abito elegante che gioca a ddakji nella metropolitana che lo aveva reclutato. Alla fine per poter distruggere l'organizzazione scoprirà che dovrà tornare a giocare.

In Squid Game 2 rivedremo Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo nei loro ruoli originali. Compleano il cast: Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won e Jo Yu-ri e Won Ji-an.