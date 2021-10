Squid Game, allarme nelle scuole. Uno, due, tre stella e botte a chi si muove

Squid Game, allarme scuole. Uno, due, tre, stella e botte a chi si muove

Squid Game sta diventando una vera e propria ossessione, non solo tra gli adulti appassionati alla serie tv Netflix, ma adesso anche tra i bambini ed è scattato l'allarme nelle scuole. Trovati - si legge sul Messaggero - bigliettini all'uscita degli istituti raffiguranti i simboli del macabro gioco a cui si sottoponevano i concorrenti disperati della serie. Due sole le opzioni possibili: "Vinci o muori". Cerchio, triangolo, quadrato e dietro un numero da chiamare. Ma non solo. "Questa mattina - spiega una suora responsabile di una scuola - dei bambini di quarta stavano giocando tra loro». Calci e pugni prima di cominciare. I maschi dietro la porta per non far entrare le ragazze e per pestarsi tra loro.

«Mi sono informata, mi hanno parlato di una serie tv, anche perché i ragazzini mi hanno detto che stavano facendo il gioco del calamaro...». Giocano poi ad un, due, tre stella e chi si muove viene picchiato dagli altri. Il segretario generale della Onlus Picchio, la prima associazione contro il cyberbullismo chiede di bloccare la visione di Squid Game per i bambini. "A mia figlia - racconta una mamma - hanno rovesciato lo zaino fuori dalla finestra perchè ha perso a Squid Game".