Tiziano Ferro a Drag Race Italia: ospite, giudice e condurrà... Anticipazioni

Tiziano Ferro ospite di ‘Drag race Italia’

Il sesto episodio della nuova stagione di Drag Race Italia arriva su Paramount+ in Italia e su WOW Presents Plus in tutto il resto del mondo venerdì 17 novembre con un attesissimo ospite speciale: Tiziano Ferro, tra i più influenti e più apprezzati cantautori italiani a livello globale, con oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo.

L’artista vincitore di svariati premi internazionali e membro votante della giuria dei Grammy Award dal 2021, arriverà a sorpresa anche nella giuria di DRAG RACE ITALIA, come membro d’eccezione della sesta puntata del programma, accolto con enorme entusiasmo e stupore dalle queen. Tiziano Ferro – da sempre fan del programma - sarà anche all’interno della puntata il conduttore di uno dei momenti più attesi della stagione: lo “Snatch Game”, il gioco nel quale le concorrenti in gara mettono alla prova le loro abilità di trasformismo e vestiranno i panni di alcune icone del passato e del presente.

Drag Race Italia, Tiziano Ferro: “Ragazze, sono orgoglioso di voi”

Oltre al consueto contest che prosegue la sua corsa per decretare la nuova Italia’s next Drag Superstar, la sesta puntata di DRAG RACE ITALIA vedrà Tiziano Ferro lanciare un fortissimo messaggio di sostegno alle queen: “Ragazze io volevo dirvi che sono orgoglioso di voi, perché io sono cresciuto in una generazione che non aveva punti di riferimento, e la bellezza di quello che fate va oltre questo programma! ha commentato un commosso Tiziano Ferro, ringraziando alla fine dell’episodio le queen aggiungendo: “guardo al Drag come una speranza perché le nuove generazioni si guardino allo specchio e si possano sentire come vogliono loro!”





In DRAG RACE ITALIA - condotto da Priscilla, affiancata in giuria da Chiara Francini, Paola Iezzi e Paolo Camilli - Le drag queen più agguerrite del Paese sono pronte a mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità, il loro coraggio e il loro talento. La terza stagione di DRAG RACE ITALIA è la più recente versione internazionale del franchise di successo DRAG RACE in anteprima quest'anno, dopo DRAG RACE MEXICO, DRAG RACE GERMANY e DRAG RACE BRASIL.

RuPaul's Drag Race, il reality show più popolare della storia con 27 Emmy® Awards, è prodotto da MTV Entertainment Studios e dalla media company World of Wonder Production, vincitrice di un Emmy Award. La nuova stagione della versione italiana sarà prodotta da Ballandi, con Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles come Produttori esecutivi per World of Wonder.

L’episodio di DRAG RACE ITALIA sarà disponibile successivamente anche su MTV e VH1 e sul canale ufficiale YouTube di Paramount+ e sulle pagine Facebook ufficiali di Paramount+ e MTV