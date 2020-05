Ursula Corbero, Tokyo de La casa di carta: twerking e lato B da urlo. VIDEO

Ursula Corbero, Tokyo de La casa di carta: twerking e lato B da urlo

La bellissima Ursula Corbero, nota come Tokyo de La Casa di Carta, ha fatto impazzire i suoi fan con un twerink super sexy. L’attrice è molto attiva sui social in questo periodo di quarantena e si diletta spesso in balletti sensuali. Uno di questi ha catturato l’attenzione dei followers. Ursula si è esibita in un twerk sulle note di "Bum Bum Tam Tam", il singolo del rapper brasiliano MC Fioti. In pantaloncini cortissimi e top aderente, la grintosa attrice ha mandato in delirio i fan.

I più maliziosi ritengono che Ursula abbia voluto lanciare una sfida alla regina del twerking, Elettra Lamborghini. Quest’ultima è nota per la sua capacità di muovere il lato B a ritmo di musica e non si è risparmiata nemmeno sul festival di Sanremo. Sulle note del brano Musica, l’esplosiva Elettra ha infatti mostrato le sue doti in diretta tv sul palco dell’Ariston a febbraio, catalizzando l'attenzione di milioni di telespettatori. Il video del suo singolo su YouTube ha ottenuto milioni di visualizzazioni.