Vasco Rossi, incidente per il rocker: ecco come sta

Vasco Rossi incidente: il cantante è caduto dalla bicicletta e si è lussato la spalla. Il rocker sta bene ma ammette "fa un male boia"

Vasco Rossi è rimasto coinvolto in un incidente ma fortunatamente non si tratta di niente di particolarmente grave. Il cantante è infatti caduto durante un giro in bici e ha deciso di condividere la sua piccola disavventura pubblicando una foto su Instagram con indosso un vistoso tutore alla spalla destra. Per Vasco Rossi si tratta di una lussazione che lo costringerà a qualche giorno di assoluto riposo.

"Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. - scrive Vasco Rossi a commento dello scatto - Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta … per fortuna niente di grave … un male boia però". Con la sua solita ironia il cantante ha concluso il suo post con l'hashtag #vitaspericolata. Tantissimi i commenti e gli auguri di pronta guarigione da parte dei fan del rocker di Zocca. Tra questi ci sono anche alcuni vip e colleghi come Fiorella Mannoia ed Emma Marrone.