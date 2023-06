Victoria Cabello mette a tacere ogni freno inibitorio in una piccantissima experience a Madrid

“Ma stai scherzando?”. Victoria Cabello non trattiene il suo imbarazzo nella puntata di Madrid di Viaggi Pazzeschi (su TV8, ogni martedì, alle 21.30), quando scopre che è un’opera naturista quella cui è chiamata ad assistere. Dopo l’incredulità iniziale, Victoria e Paride si mettono a nudo, mettendo a tacere ogni freno inibitorio.

Victoria Cabello e Paride Vitale si mettono a nudo in un gioco di doppi sensi

Victoria Cabello e il fido Paride Vitale si tolgono ogni velo in un gioco di doppi sensi senza fine, mentre si siedono sulle poltrone del teatro in cui va in scena un’opera naturista (Viaggi Pazzeschi su TV8, ogni martedì, alle 21.30). L’imbarazzo dei due fa da contraltare alle risate divertite degli altri spettatori, decisamente più a loro agio.

