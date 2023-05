Victoria Cabello e i Viaggi Pazzeschi: "Dario Argento mi propose una vacanza piovosa e io..."

Victoria Cabello e Paride Vitale star in sei Viaggi Pazzeschi su TV8: l'intervista doppia

Da Pechino Express a Viaggi Pazzeschi: un anno fa Victoria Cabello e Paride Vitale trionfarono nel reality in onda su Sky e Now. E siccome... coppia che vince non si cambia: eccoli, dodici mesi dopo in partenza per il nuovo programma di TV8 in onda ogni martedì alle 21,30.

Il denominatore comune di Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi?

"Il viaggio e i traumi. E' stato divertente, perché a un certo punto Banijay mi ha proposto di fare un programma di viaggi - su idea ovviamente di Antonella D'Errico - ed è stata una proposta inaspettata. Io mi immaginavo che a un certo punto sarei tornata a fare interviste alla Victor Vittoria. Invece quando me l'hanno detto mi si è accesa come una lampadina e mi sono detta 'Sai che ho voglia di viaggiare ancora un po'?'. Sono grata che me l'abbiano chiesto e felice di avere accettato", racconta Victoria Cabello ad Affaritaliani.it.

"Io avrei evitato volentieri, ma purtroppo per un motivo o per un altro - credo sia masochismo - non ti dico mai di no", aggiunge ridendo Paride Vitale.

Ci raccontate il vostro viaggio più avventuroso?

"A Madrid per una cosa 'traumatica' e lo sarà ancor di più per gli spettatori. Poi in Marocco mi sono quasi rotta una spalla durante una delle attività che ci ha proposto il nostro local. E quindi ho provato il brivido dell'ospedale in Marocco", svela Victoria Cabello.

Com'è andata?

"Fortunatamente non ho rotto niente. Solo una brutta botta. Avevo una spalla da... Mazinga Zeta, ma per il resto tutto benissimo", sorride Victoria. "Viva la sanità marocchina", chiosa Paride.

Invece il viaggio più divertente...

"A loro modo tutti, ma forse perchè non avevo mai visto Helsinki e la Finlandia ho scoperto un mondo meraviglioso. Mi sento a casa lì. Più che altro perché hanno usi e costumi assurdi. Ma soprattutto hanno degli hobby veramente bizzarri, a volte anche ridicoli", spiega Victoria Cabello.

Ad esempio?

"Loro fanno campionati di qualsiasi cosa. Tipo il lancio del telefonino, stile giavellotto. O il "Wife Caring", ossia portare in spalla la propria moglie, fare un percorso ad ostacoli e il vincitore si porta a casa il corrispettivo del peso della propria moglie in birra", sottolinea Victoria. "Noi non lo abbiamo fatto. Non mi hanno dato il corrispettivo della Cabello in birra", aggiunge Paride.

Il viaggio che vorreste fare in una seconda stagione del programma?

"Giappone. Lo amiamo. Secondo me è sorprendente ogni volta. Lo vorremmo fare insieme e se ce lo paga la produzione è meglio", sorride Victoria Cabello

Se doveste cambiare partner di viaggio, chi scegliereste?

"Non cambierei partner", dice Victoria

Ma se proprio vi costringessero...

"Forse Dario Argento"

Come mai?

"Mi ha proposto di fare delle vacanze insieme. A parte che lui è di una simpatia... Fa veramente molto ridere, ha un ottimo senso dell'umorismo. Ma soprattutto perché le destinazioni dove vuole andare lui sono solo posti dove piove. Odia il sole, lo detesta. Quindi mi propose questa vacanza d'estate e mi disse 'Sì dai troviamo questi posti dove è brutto il tempo, piove e ci sono i temporali'. Io gli risposi 'Non lo so... ci devo pensare'. E non mi sono mai più fatta sentire. Però forse potrebbe essere divertente"

"Io invece con Franca Leosini - racconta Paride Vitale - perché l'ho conosciuta e secondo me io e lei abbiamo la stessa percezione delle vacanze. Insieme ci divertiremmo molto"

Victoria, facciamo un viaggio... nel tempo. I tempi mitici di Mtv. Che ricordi hai?

"Uno dei periodi più divertenti, spensierati e di grande sperimentazione. Mtv lanciò un nuovo modo di fare televisione, di usare grafiche e montaggio. La libertà anche di realizzare le interviste in un certo modo, che io ho usato come grande palestra poi a Le Iene o con le interviste 'non convenzionali' che ho avuto la fortuna di fare nella vita. Pechino Express e Viaggi Pazzeschi mi hanno riportato un po' a quel periodo divertente e spensierato dove vale un po' tutto"

Di quelle grandi star della musica c'è qualcuno che ti ricordi in particolare?

"Sicuramente Madonna è una di quelle che mi ha colpita perché oltre a essere una grandissima professionista, fu anche molto divertente e simpatica. Non me l'aspettavo così, poi io intervistavo per la prima volta un mito. Ma anche Vasco Rossi, altro mito con cui sono cresciuta. Spesso ti dicono che non dovresti conoscere mai i tuoi miti. Invece io ho avuto la grande fortuna di incontrarli praticamente tutti e di esserne rimasta contenta"

... e poi

Victoria Cabello e Paride Vitale, dopo Pechino Express ecco Viaggi Pazzeschi su TV8

Victoria Cabello torna in tv con un programma tutto suo, di cui è anche co-autrice. Dal 23 maggio, ogni martedì, in prima serata, sbarca su TV8 “Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi”, l’inedito travel-show ideato e prodotto da Banijay Italia. In questa nuova e irriverente avventura, al fianco di Victoria Cabello, non poteva che esserci Paride Vitale, il suo fidato compagno di disavventure, con cui ha condiviso la straordinaria vittoria dell’edizione di Pechino Express dello scorso anno.

Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi: le sei mete

Insieme, i due, ci faranno scoprire una modalità di viaggio totalmente fuori dal comune. Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool: queste le sei destinazioni di “Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi”. In ogni tappa, 3 italiani trasferiti da tempo nella città protagonista di puntata - ribattezzati “local” – proporranno a Victoria e un ignaro Paride delle esperienze insolite, lontane dai convenzionali tour turistici.

I nostri eroi saranno letteralmente in balia dei local, che singolarmente proporranno esperienze a tratti surreali, delle vere e proprie “mattate” che daranno il via a gag e dinamiche di viaggio dal potenziale altamente ironico. Al motto di “vale tutto”, i local porteranno Victoria e Paride a vivere esperienze che mai nella vita avrebbero pensato di provare, dando allo spettatore la possibilità di conoscere un lato inedito delle città, e ricevere veri e propri consigli di viaggio per attività fuori dall’ordinario ma alla portata di tutti, per una guida turistica davvero pazzesca. Al termine di ogni puntata Victoria e Paride eleggeranno il local vincitore, scelto secondo il loro insindacabile giudizio.

Ad arricchire ulteriormente “Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi” alcune curiosità di viaggio, selezionate personalmente da Victoria, che aggiungeranno, se possibile, ancor più pepe al programma.