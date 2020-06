Vieni da Me, chi sostituisce Caterina Balivo: voci esplosive in Rai

Chi sostituisce Caterina Balivo a Vieni da Me: rumors

È partito il toto-nomi per la sostituzione di Caterina Balivo a Vieni da Me. La conduttrice di Rai Uno ha annunciato qualche giorno fa l’addio al programma pomeridiano di cui era al timone da ben 15 anni e la curiosità del pubblico per l’erede non si è fatta attendere. Secondo numerosi indiscrezioni, a Viale Mazzini sarebbero in corso da giorni le valutazioni per la sostituzione. I nomi papabili sarebbero 4.

“I nomi in ballo, al momento, stando alle informazioni in nostro possesso, sarebbero quelli di Marco Liorni, di Gabriele Corsi, di Pierluigi Diaco e di Alessandro Greco”, si legge su TvBlog. “Il primo (favorito), assistito dalla Arcobaleno Tre di Lucio Presta, è attualmente in onda sulla rete diretta da Stefano Coletta con Italia sì il sabato pomeriggio e al mattino dal lunedì al venerdì”. Liorni sarebbe il candidato numero uno. È al timone di Italia Sì da due anni e piace moltissimo al pubblico Rai.

Vieni da Me, Francesca Fialdini ha rifiutato di sostituire la Balivo

La proposta di condurre Vieni da Me sarebbe stata fatta inizialmente a Francesca Fialdini, la quale avrebbe detto no. Secondo TvBlog, il rifiuto si baserebbe sul desiderio della conduttrice di affrontare una nuova avventura televisiva.

Caterina Balivo lascia Vieni da Me: ecco perchè

Caterina Balivo lascia vieni da Me dopo 15 anni di conduzione. Non lo fa per lanciarsi in un nuovo progetto televisivo, ma per un altro motivo.

“Questa per me è l’ultima puntata. Pensate, sono trascorsi quindici anni da quando vi dico buon pomeriggio”. Così la conduttrice aversana ha annunciato al suo pubblico l'addio. La Balivo lascerebbe il programma su Rai 1 per prendersi un periodo sabbatico, come scrive Davide Maggio, e per dedicarsi alla sua famiglia.

“(…) ripenso a Festa Italiana, Pomeriggio sul 2, Detto Fatto, Vieni da Me, e in particolar modo il successo di questi ultimi due anni mi ha davvero ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto. Ma per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. E questi momenti così difficili per tutti noi - ha spiegato la Balivo - mi hanno davvero insegnato a dare il giusto valore alle cose e a trovare il coraggio di lasciare questo porto meraviglioso, prestigioso e sicuro, che anch’io ho aiutato a costruire, che è Vieni da Me".

"Quindi davvero è arrivato il tempo di rifare nuove esperienze - ha aggiunto - per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case. Mi mancherete tantissimo e vi ringrazio perché ogni volta davvero ci avete dato la spinta per raggiungere quel porto che sognavamo così, come meta finale. Io però sono sicura di una cosa: che noi non ci perderemo di vista".

Caterina Balivo lascia Vieni da Me: il messaggio su Twitter

"È arrivato il tempo di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case" scrive la Balivo su Twitter. "Mi mancherete ma noi sicuramente non ci perderemo di vista! Grazie! Vi voglio bene ❤️Adesso tutti su @RaiUno! Seguiteci e commentate l’ultima puntata con #vienidame".