Vita da Carlo, la serie tv su Verdone è ora online su Amazon Prime Video

Vita da Carlo, la serie su Carlo Verdone disponibile su Amazon Prime Video

Vita da Carlo, la serie tv sulla vita di Carlo Verdone, è ora online su Amazon Prime Video. Annunciata settimana scorsa, la serie racconta aspetti inediti della personalità con un prorompente humour dell’attore romano, regalando allo spettatore momenti esilaranti.

Vita da Carlo è una serie comedy in 10 puntate, la prima della sua carriera, in cui Verdone interpreta sé stesso in una vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione.

Scritta, diretta e interpretata dallo stesso Verdone, interamente ambientata a Roma, Vita da Carlo è prodotta da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis. Accanto a Verdone, nel cast ci saranno anche Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri e numerosi famosi personaggi nel ruolo di guest star.

Carlo Verdone, attore, regista e comico romano, ha esordito la propria attività cinematografica nell'ormai lontano 1980 con "Un sacco bello". Tra i suoi film più celebri, "Viaggi di nozze" (1995), "Gallo cedrone" (1998), e "C'era un cinese in coma" (2000).