Vittoria Ceretti incanta Sanremo 2021. Dopo la farfallina di Belen, il suo tatuaggio...

Vittoria Ceretti grande protagonista nella terza serata di Sanremo 2021. La super top model è stata chiamata al Festival per sostituire Naomi Campbell, costretta a dare forfait a pochi giorni dall'inizio della kermesse canora. La 22enne bresciana non ha fatto rimpiangere un mito quale è la Venere Nera, incantando il pubblico dell'Ariston. E l'attenzione di molti è stata catturata da un tatuaggio che ha ricordato la mitica farfallina di Belen Rodriguez...

Sanremo: Vittoria Ceretti, il tatuaggio vicino al seno

Chi non ricorda la farfallina tatuata di Belen Rodriguez nel Sanremo del 2011, quello condotto da Gianni Morandi? Dieci anni dopo, nell'edizione 2021, quella senza pubblico all'Ariston in tempo di pandemia, una nuova emozione 'forte' per il pubblico (di casa): compare in scena la nuova valletta (o co-conduttrice), la super modella bresciana Vittoria Ceretti, in scena con un abito molto generoso dove, a un palmo dal seno (non troppo nascosto) esibisce sul fianco sinistro poco sotto l'ascella un tatuaggio che ricorda un segno zodiacale (ma non lo è). E, ovviamente, i social impazziscono. E forse non solo loro.

Vittoria Ceretti: dalla sfilate di Parigi a Sanremo 2021

Vittoria Ceretti incanta il pubblico di Sanremo 2021. La 22enne super top model bresciana (tra le più richieste al mondo sbarca all'Ariston dalle passerelle di Parigi: "E' un'emozione pazzesca, quando sfiliamo non possiamo guardarci intorno, invece e' molto piu' emozionante, stupendo". E manda un bacio a mamma Francesca: "Le ho proibito di scrivermi negli ultimi tre giorni. Da quando hanno saputo che venivo a Sanremo mi scrivono parenti di cui non ho neanche i numeri salvati"