Vittorio Sgarbi chiede scusa a Barbara d'Urso con un mazzo di rose

Entra con il suo assistente in studio. Mazzo di rose rosse in mano. E cala il gelo. Vittorio Sgarbi, dopo la lite con la d’Urso di domenica scorsa, torna sui propri passi e a modo suo chiede perdono. Così calmo non l’avevamo mai visto. La conduttrice lo mette in riga dopo la sua difesa iniziale. E lui replica: “Mi dispiace averti turbata”.

Così tranquillo non lo vedevamo da un pezzo. Sgarbi, che era stato frenato a Mediaset dopo la sua sfuriata perdendo varie ospitate, non si dilunga molto. La scorsa settimana, in diretta, aveva parlato di presunte raccomandazioni andando totalmente in tilt.

E la d’Urso dice: “Ho sempre combattuto le raccomandazioni. Da quando ero giovanissima. L’ho fatto per una vita. L’ho insegnato ai miei figli. Ho insegnato che esiste la meritocrazia”. Dieci a zero. Sgarbi pentito chiede scusa. E mette palla al centro.