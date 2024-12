Aereo caduto in Kazakistan: recuperata seconda scatola nera dell'areo abbattuto

Kazakistan: Cremlino, 'disastro aereo? No comment prima della fine dell'inchiesta'

"E' in corso un'inchiesta" e "fino alle conclusioni non ci riteniamo autorizzati a fornire valutazioni e non lo faremo". Si è espresso così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni riportate dall'agenzia russa Tass a due giorni dallo schianto del volo dell'Azerbaijan Airlines precipitato in Kazakistan.

Kazakistan: recuperata seconda scatola nera dell'areo abbattuto

Le prime indicazioni suggeriscono che un sistema antiaereo russo potrebbe aver abbattuto l'aereo passeggeri precipitato in Kazakistan il giorno di Natale. Lo ha detto un funzionario statunitense alla Cnn, mentre le autorità hanno recuperato una seconda scatola nera che potrebbe far luce sulla causa del disastro in cui hanno perso la vita 38 persone.

Kazakistan: israeliana El Al sospende voli per Mosca dopo incidente aereo azero

La compagnia aerea israeliana El Al ha annunciato oggi la sospensione di tutti i voli per Mosca questa settimana, a seguito degli "sviluppi nello spazio aereo russo". Il riferimento è all'incidente di ieri in Kazakistan, dove è precipitato un aereo dell'Azebaijan Airlines, che potrebbe essere stato colpito dalla contraerea russa. El Al ha fatto sapere che rivaluterà la situazione la prossima settimana per decidere la ripresa dei voli.

Kazakistan: Usa, forse aereo colpito da contraerea russa L'aereo dell'Azerbaijian

Airlines precipitato ieri in Kazakistan potrebbe essere stato colpito da un sistema antiaereo russo. Lo ha detto una fonte americana, confermando le ipotesi delle autorità azere, secondo cui l'aereo potrebbe essere stato abbattuto da un missile terra-aria.