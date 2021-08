Afghanistan, Di Maio: "Quando Usa lasceranno Kabul andremo via anche noi"

"Dopo che gli americani avranno lasciato l'aeroporto di Kabul non sarà possibile mantenere alcuna presenza diplomatica all'aeroporto", così Luigi Di Maio nel corso dell'audizione alle Commissioni riunite Esteri e Difesa. / WebTv Camera

Di Maio: "Rimpatriati tutti gli italiani che hanno risposto all'appello"

"Ad oggi abbiamo evacuato tutti gli italiani che ci hanno chiesto di lasciare l'Afghanistan e portato in Italia 2700 afghani, altri 1000 devono imbarcarsi sui prossimi voli", così il ministro degli Esteri Di Maio in audizione alla Camera. / WebTv Camera

AFGHANISTAN: DI MAIO, 'NEL PAESE ANCORA 32 ITALIANI CHE NON VOGLIONO TORNARE'

In Afghanistan "ci sono ancora 32 italiani che non vogliono tornare". Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nella sua replica davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. Secondo Di Maio, qualora alcuni di loro dovessero cambiare idea, l'Italia è pronta a rimpatriarli negli ultimi giorni del processo di evacuazione da Kabul.

Afghanistan, Di Maio: "Italia deve essere orgogliosa del lavoro che stiamo svolgendo"

"L'Italia deve essere orgogliosa dei suoi diplomatici, militari e cooperanti per il lavoro fatto in Afghanistan. La nostra presenza ha consentito di poter svolgere numerosi progetti a sostegno delle donne e della scolarizzazione. Voglio ringraziare ogni singolo operatore italiano per il lavoro che sta svolgendo in quell'area", così il ministro degli Esteri Di Maio in audizione alla Camera. / WebTv Camera