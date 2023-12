Anche l'Italia nella task force anti-Houthi. Prezzo del petrolio alle stelle

Mar Rosso, il nuovo fronte di guerra. Italia in prima linea contro i miliziani filo iraniani

La guerra tra Israele e i palestinesi rischia di allargarsi a macchia d'olio con conseguenze imprevedibili. Si è ormai aperto un nuovo fronte del conflitto nel Mar Rosso, gli Houthi attaccano le navi mercantili. I miliziani filo iraniani spaventano il mondo e per questo gli Stati Uniti hanno deciso di intervenire in maniera massiccia. Biden ha annunciato l'istituzione di una task force, si tratta - si legge su Il Giornale - di una coalizione formata da dieci nazioni contro gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. Con Gran Bretagna, Francia e Bahrein c'è anche l'Italia. Dopo l'ennesimo attacco degli Houthi ad un'imbarcazione commerciale transitate nella regione marittima, Washington ha annunciato la costituzione di un gruppo per neutralizzare la minaccia dei ribelli dello Yemen. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha elencato il nome delle nazioni partecipanti all'iniziativa, denominata Prosperity Guardian. Oltre agli Stati Uniti e all'Italia trovano spazio Regno Unito, Bahrain, Canada, Francia, Olanda, Norvegia, Seychelles e Spagna.

Direttamente da Manama, in Bahrein, Austin ha spiegato le motivazioni alla base della creazione di Prosperity Guardian. "Questa (ristabilire la sicurezza nel Mar Rosso ndr) è una sfida internazionale che richiede un'azione collettiva", ha dichiarato l'alto funzionario statunitense in un comunicato. Alcune delle nazioni partecipanti condurranno pattugliamenti congiunti, mentre altre forniranno sostegno di intelligence nel Mar Rosso Meridionale e nel Golfo di Aden. Conseguenza diretta di questo nuovo fronte di guerra - riporta Il Messaggero - è la fiammata delle quotazioni di gas e petrolio. Il Wti, utilizzato come benchmark sul mercato dei futures del Nymex, sale del 2,7% oltre quota 73 dollari, mentre il brent si avvia verso i 79 dollari al barile.

Quanto al gas, i contratti future con consegna a gennaio oltrepassano i 37 euro (+12%) per poi chiudere oltre i 35 euro, mentre ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti future su gennaio guadagnano a fine giornata il 7%. Quattro delle prime cinque aziende mondiali di navi portacontainer, che da sole rappresentano quasi il 55% dei vettori di trasporto marittimo, seguiranno l’esempio dell’israeliana Zim e devieranno le loro rotte verso Capo di Buona Speranza circumnavigando l’Africa. Questo si traduce in un allungamento significativo del viaggio dai porti asiatici a quelli del nord Europa, del Mediterraneo e della costa est degli Stati Uniti, con ripercussioni sui costi e sulle tempistiche di consegna delle merci.