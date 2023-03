Arresto Trump, il gran giurì non si riunisce: slitta la decisione

Arresto Trump, slitta la decisione

Il gran giurì che indaga sul presunto coinvolgimento di Donald Trump nel pagamento in nero per comprare il silenzio della pornostar che minacciava di rivelare la loro relazione non si riunirà oggi: lo scrive il New York Times citando due fonti.

Secondo il quotidiano, a questo punto la decisione sull'eventuale incriminazione dell'ex presidente americano potrebbe arrivare al più presto domani.