Attal nuova icona Lgbtq+ mondiale: il premier francese ha conquistato tutti

Gabriel Attal: il più giovane primo ministro ed il primo uomo gay dichiarato a ricoprire un incarico istituzionale in Francia

Gabriel Attal, nuovo primo ministro della Francia al posto di Elisabeth Borne, dimessasi lo scorso lunedì, ha già letteralmente conquistato "il mondo arcobaleno". Come ricorda Republica, si tratta del più giovane premier della Republica francese archiviando il precedente del socialista Laurent Fabius nominato a 37 anni nel 1984. È anche il primo politico gay dichiarato, sposato con Stephane Sejourné, eurodeputato del partito di Macron. "Non è stato facile dire la prima volta a mio padre che ero innamorato di un uomo", ha confidato qualche mese fa. Già è diventato la nuova icona della causa Lgbtq+. Anche se il nuovo premier francese non rivendica nessuna militanza, molte associazioni descrivono la sua nomina come un punto di svolta nella percezione della comunità gay in Francia. "È un passo nella giusta direzione e dimostra che nel 2024 in Francia è possibile essere un primo ministro gay", commenta Joël Deumier, co-presidente di Sos Homophobie che parla di un "simbolo potente".

La carriera

Attal, 34 anni, ha cominciato il suo cammino in politica con il Partito socialista, poi è diventato uno dei fedelissimi di Macron e ha ottenuto ottimi risultati, anche di popolarità, prima come portavoce del governo, poi come ministro. A 23 anni, breve esperienza al dicastero della Salute, guidato dalla socialista Marisol Touraine. Nel 2016 è folgorato da Macron e diventa portavoce del partito En Marche, e nel 2018 atterra nel governo, sottosegretario alla Gioventù, ruolo nel quale si è fatto notare in Italia per aver definito “vomitevole” la politica dell’immigrazione dell’allora ministro Matteo Salvini. "Non ho nulla contro l’Italia, forse ho usato una parola sbagliata, è stata una reazione a caldo", aveva poi confidato a Repubblica.

In soli sei mesi, da quando è arrivato all’Istruzione, si è fatto conoscere per provvedimenti drastici e mediatici, dal divieto della tunica islamica abaya al ritorno della bocciatura.

Il messaggio di Macron: "So di poter contare sul tuo impegno"

"Caro Gabriel Attal so di poter contare sulla tua energia e sul tuo impegno per realizzare il progetto di riarmo e rigenerazione che ho annunciato. In linea con lo spirito del 2017: superare e osare. Al servizio della Nazione e del popolo francese". Lo scrive su X il presidente francese, Emmanuel Macron.

Attal al governo

Il nuovo premier entra ora nelle trattative per formare il governo, con vari interrogativi sui dicasteri di peso, Economia, Interni ed Esteri. Avrà come missione di rinsaldare la maggioranza in Parlamento e sarà occupato dalla battaglia contro l’estrema destra.

L’avversario diretto nell’immediato sarà Jordan Bardella, 28 anni, origini italiane, diventato presidente del Rassemblement National e capolista alle prossime europee con i sondaggi che registrano fino a 30% delle intenzioni di voto. Attal, da nuovo capo della maggioranza, dovrà evitare un’umiliante sconfitta.