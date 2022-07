Bambina aggredita da una scimmia in un zoo in Messico

Due scimmie ragno hanno aggredito una ragazza in uno zoo in Messico

Le scimmie ragno hanno tirato una bambina per i capelli in uno zoo messicano. Questo è il momento orribile in cui una giovane ragazza è stata afferrata per i capelli da due scimmie ragno dopo aver continuato a colpire il loro recinto in uno zoo messicano. Il video sul cellulare mostrava le scimmie che attraversavano la rete metallica del recinto e tiravano la bambina verso di loro mentre urlava. Per fortuna è riuscita a liberarsi e non sembra aver subito danni.

L'incidente è iniziato quando la ragazza ha tenuto il cellulare in una mano e ha tentato di registrarsi mentre colpiva il lato della gabbia a cui si stava aggrappando una delle scimmie. Successivamente, il primate ha steso il braccio sinistro attraverso la recinzione e ha afferrato una ciocca di capelli mentre gli amici della ragazza ridevano e urlavano.

Dopo 13 secondi, un ragazzo si è fatto avanti e ha allontanato la ragazza dalla scimmia e ha fatto oscillare un asciugamano verso l'animale nel tentativo di farlo allontanare. Il filmato virale ha poi mostrato la ragazza che camminava attorno a un'altra recinzione, verso quella che sembra essere l'uscita, quando la stessa scimmia l'ha seguita e le ha afferrato la nuca. Una seconda scimmia ha poi attraversato la recinzione e ha afferrato anche i capelli della ragazza. È riuscita a liberarsi dalla scimmia prima che il filmato finisse.

A partire da venerdì, il video virale ha avuto 8,1 milioni di visualizzazioni e condiviso più di 587.300 volte sull'account dell'utente TikTok @greciadlg29.