Ban India, commercio Cina-Taiwan, esercito Giappone: pillole asiatiche

INDIA, AL BANDO 59 APP CINESI TRA CUI TIKTOK - Dal campo militare a quello commerciale. La tensione tra Cina e India si sposta su un nuovo capitolo, dopo che il dialogo tra militari sembra aver prodotto una de escalation lungo il confine contesto dopo i violenti scontri delle scorse settimane. Ora però l'India ha annunciato di aver messo al bando 59 applicazioni mobili cinesi. Tra le altre ci sono TikTok, Weibo, Baidu Map, Mi Video Call di Xiaomi. Una mossa rilevante, se si considera che TikTok (controllata dalla cinese Bytedance) ha proprio in India la più vasta piattaforma di utenti, mentre Xiaomi è il principale venditore di smartphone. Il ministero della Tecnologia indiano sostiene che le app comprese nella misura sono "impegnate in attività che pregiudicano la sovranità e l'integrità dell'India, la sua difesa interna, la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico". Ci si aspettano nuove turbolenze sull'asse Pechino-Nuova Delhi. Proprio stamattina, il Global Times sosteneva che "il nazionalismo indiano" rischia di pregiudicare il 30 per cento degli scambi commerciali tra i due paesi.

ACCORDO COMMERCIALE CINA-TAIWAN - Sono passati esattamente dieci anni dal 29 giugno 2010, quando Repubblica Popolare Cinese e Repubblica di Cina (Taiwan) firmarono un accordo commerciale, l'ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement). Per "celebrare" l'anniversario, i media cinesi ricordano all'altra parte dello Stretto che il rinnovo di questo accordo decennale, che scadrà a settembre (era entrato ufficialmente in vigore il 12 settembre di dieci anni fa), è tutt'altro che scontato. L'ECFA riduce a zero le tariffe per 539 categorie di prodotto taiwanesi, compreso il petrolchimico, tessile e i macchinari. Tutte voci importanti per le esportazioni dell'isola. L'accordo fu firmato durante la presidenza di Ma Ying-jeou del Kuomintang, ma ora rischia di non essere rinnovato vista l'ostilità di Pechino per Tsai Ing-wen del Democratic Progressive Party, che non ha riconosciuto il "consenso del 1992" sull'"unica Cina" e ha avvicinato molto Taipei agli Stati Uniti. Se l'ECFA non fosse rinnovato, avverte CGTN, "saranno imposte tariffe addizionali del 12%" su tutta una serie di prodotti taiwanesi, da quelli industriali a quelli alimentari. Il governo di Taiwan mostra, almeno ufficialmente, serenità, sostenendo che sarebbe colpito solo il 5% dell'interscambio commerciale con la Repubblica Popolare. Vista la tensione tra i due governi, trovare un accordo appare complicato.

INNOVAZIONE MILITARE, IL GIAPPONE SI PREPARA ALLA GUERRA ELETTRONICA - Le tensioni marittime in Asia orientale sono in aumento. E il Giappone sta da tempo cercando di attrezzarsi e rinnovare le proprie forze militari. Negli scorsi giorni, il The Economist ha raccontato di come si stia procedendo a un'automazione e robotizzazione dell'esercito. Stavolta tocca al Nikkei Asian Review, ripreso da Agenzia Nova, spiegare come le forze di autodifesa nipponiche stiano per istituire una nuova unità per la guerra elettronica, incaricata di disturbare i segnali e le comunicazioni del nemico in caso di aggressioni al paese. La nuova unità sarà composta da 80 specialisti e si installerà a Kumamoto, nel sud ovest del Giappone. Obiettivo contenere i movimenti della Cina, con cui le frizioni in materia di contese territoriali (sulle isole Senkaku o Diaoyu) si stanno di recente moltiplicando.