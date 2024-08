Bangladesh: almeno 50 morti nella manifestazioni anti-governative: chiusi Facebook e WhatsApp

Bangladesh: almeno 50 morti in manifestazioni anti-governative

E' salito a 50 morti il bilancio in Bangladesh degli scontri tra i manifestanti che chiedevano le dimissioni del premier Sheikh Hasina e i sostenitori filogovernativi. Lo hanno riferito la polizia e fonti mediche, precisando che tra le vittime ci sono "almeno 14 poliziotti" mentre 300 agenti sono rimasti feriti.

Oggi, stando alla stampa locale, sarebbe impossibile accedere sia Facebook che a WhatsApp. In Bangladesh le manifestazioni sono esplose il mese scorso contro le quote per le assunzioni nel pubblico impiego, ormai riviste dopo una decisione della Corte Suprema.

La protesta sembrava essersi calmata, ma due giorni fa sono riprese le contestazioni per chiedere giustizia per le vittime, oltre 200 secondo dati verificati dalla rete locale della Bbc. Stando all'Unicef sono morti almeno 32 minori. Ieri i manifestanti hanno portato in piazza, in migliaia, slogan antigovernativi con la richiesta di dimissioni della premier Sheikh Hasina.