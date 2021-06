Belgio, il Rambo negazionista suicida nel bosco. Voleva uccidere i virologi

Belgio, Rambo negazionista suicida nel bosco. Voleva uccidere i virologi

L'emergenza Coronavirus continua non solo in Italia ma nel mondo. Dal Belgio arriva una storia che ha dell'incredibile, legata proprio alla diffusione della pandemia. Un militare, - si legge sul Messaggero - definito il Rambo negazionista, ha deciso di creare il panico, minacciando le massime autorità del Paese e anche i più noti virologi. Per settimane i media hanno parlato della sua fuga nei boschi, ieri il tragico epilogo: Jurgen Conings è stato ritrovato senza vita, si sarebbe suicidato.

Il suo corpo - prosegue il Messaggero - è stato rinvenuto in un bosco nella municipalità belga di Dilsen-Stokkem. Era scomparso da una caserma il 17 maggio e sospettato di terrorismo, avrebbe avuto intenzione di colpire una serie di personalità ed istituzioni, compreso uno dei massimi virologi del Paese. Le forze di sicurezza avevano perquisito 10 abitazioni appartenenti a persone ritenute vicine al fuggitivo. Il mese scorso la polizia aveva rinvenuto l'auto del militare, nella quale erano stati trovati 4 lanciarazzi anti carro e altre munizioni.