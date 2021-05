Saman Abbas in Belgio? Il padre: "L'ho sentita, è viva". Indagati in 5

Saman Abbas scomparsa: si cerca il corpo, al setaccio canali e campi. Il padre: "Sta bene e si trova in Belgio". In manette in Francia uno dei cugini.

Sono riprese le ricerche di Saman Abbas, la 18enne scomparsa da circa un mese da Novellara, nella Bassa Reggiana, dopo che lo scorso novembre si era opposta a un matrimonio islamico combinato dai genitori con un cugino. I carabinieri, che conducono le indagini coordinati dalla Procura di Reggio Emilia, ipotizzano che la ragazza pachistana sia stata uccisa. L’inchiesta è per omicidio. Dalle 8.30 di stamattina, 31 maggio, una ventina di militari dell’Arma, guidati dal comandante della compagnia di Guastalla passano al setaccio canali e campi nei pressi dell’azienda agricola in provincia di Reggio Emilia, dove lavoravano i parenti.

Altri elementi utili alle indagini saranno acquisiti dopo l’interrogatorio di Ikram Ijaz, il cugino di Saman, arrestato in Francia con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Secondo gli investigatori si tratterebbe di una delle tre persone riprese dalle telecamere la sera del 29 aprile scorso mentre uscivano con pale, un sacco di plastica e un piede di porco, dal casolare della tenuta agricola di Novellara.

Sul fronte giudiziario, i carabinieri sono in attesa che la Procura della Repubblica di Reggio Emilia avvii quanto prima la cooperazione di giustizia attraverso Eurojust per poter interrogare l’uomo. Sul registro degli indagati sono iscritte 5 persone, due cugini della 18enne pachistana – uno dei quali è Ikram – i genitori e uno zio. Ijaz era stato fermato dalla polizia francese il 21 maggio, mentre si trovava su un autobus di linea partito da Parigi e diretto a Barcellona, pare per raggiungere alcuni parenti in Spagna. Era stato trattenuto in un centro di identificazione perché non in possesso di regolari documenti. Ieri 30 maggio Ijaz è stato arrestato nel centro di identificazione, dopo il mandato di arresto europeo nei suoi confronti. In corso le procedure per l’estradizione in Italia.

"Mia figlia Saman sta bene. L'ho sentita l'altro ieri, è viva ed è in Belgio" avrebbe dichiarato invece Shabbar Abbas, il padre della 18enne sparita nel nulla. "Il 10 giugno farò ritorno in Italia – ha aggiunto al Resto del Carlino – e spiegherò tutto ai carabinieri".