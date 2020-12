Biden chiama Anthony Fauci di entrare nel suo team contro il Coronavirus.

Era probabile ma non certo ed invece è successo. Il presidente eletto Joe Biden giovedì ha detto di aver chiesto al massimo esperto di malattie infettive della nazione, il dottor Anthony Fauci, di diventare il suo principale consigliere medico e ha detto che intende invitare gli americani a indossare mascherine per i primi 100 giorni della sua amministrazione.

In un'intervista con la CNN, Biden ha detto che esorterà gli americani a indossare mascherine a partire dal 20 gennaio per ridurre la diffusione del Coronavirus.

Biden ha detto che avrebbe usato la sua autorità per obbligare ad avere la protezione in tutti gli uffici federali e sui trasporti interstatali.

'Solo 100 giorni per proteggersi, non per sempre, 100 giorni. E penso che vedremo una riduzione significativa dei contagi', ha detto Biden.

Fauci ha sempre avuto un rapporto teso con il Presidente Trump e i due si sono scontrati sulla risposta pandemica della Casa Bianca.

Biden ha detto di aver chiesto a Fauci, direttore dell'Istituto Nazionale di Allergie e Malattie Infettive, di rimanere nello stesso identico ruolo che ha avuto con gli ultimi presidenti’.

Biden ha inoltre anche detto di aver chiesto a Fauci di essere il suo principale consulente medico e di far parte della sua squadra COVID-19.

Il Presidente eletto ha detto che sarebbe ‘felice’ di ricevere pubblicamente il suo vaccino contro il Coronavirus, proprio per essere un testimonial per tutti gli americani.

‘Le persone hanno perso la fiducia nella capacità del vaccino di proteggere dalla malattia. I numeri sono già incredibilmente bassi ed è necessario dare una carica di fiducia agli americani e chi meglio del Presidente e del Vicepresidente possono ridare questa fiducia persa’’ha dichiarato il democratico.

Nella gara del 2020 contro Trump, Biden ha sempre fatto della risposta alla pandemia uno dei cardini della sua campagna verso gli americani e il suo discorso verso gli elettori. E adesso intende mantenere questa promessa.