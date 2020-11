Biden, frattura al piede destro. E Trump annuncia la ricandidatura per il 2024

Il presidente eletto Joe Biden ha una frattura al piede destro e dovrà indossare il tutore a stivale per diverse settimane. "L'iniziale radiografia non mostrava una evidente frattura ma il suo esame clinico ha richiesto una diagnosi più dettagliata. La successiva Tac ha confermato una piccola frattura", si legge nel comunicato diffuso dal dottor Kevin O’Connor. Biden, che ha compiuto 78 anni la scorsa settimana, sarà il presidente più anziano ad insediarsi alla Casa Bianca. Si è fatto male mentre giocava con il suo cane.

Intanto Donald Trump non solo non intende in alcun modo riconoscere la vittoria di Joe Biden, ma sta pensando di mostrare sin da subito che sarà una spina nel fianco del nuovo presidente annunciando la sua candidatura alle elezioni del 2024 proprio nel giorno dell'insediamento. E' quanto hanno riferito al Daily Beast tre fonti informate dei colloqui che Trump sta avendo con consiglieri ed alleati, sondando i possibili finanziatori e discutendo il momento migliore per annunciare la candidatura, in modo da poter mantenere il controllo del partito repubblicano. In questi colloqui, il presidente ha quindi avanzato l'idea di lanciare la candidatura durante la settimana dell'inauguration, o addirittura nell'Inauguration Day, il 20 gennaio, guastando la festa all'avversario. T rump infatti ha spiegato ai suoi di essere convinto che riuscirà a continuare a rubare la scena a Biden anche quando questo sarà nello Studio Ovale, anche perché i media preferiscono concentrarsi su di lui "che fa salire gli ascolti, mentre Biden è noioso".

Le rivelazioni del sito arrivano dopo che giovedì Bloomberg ha riportato che nei giorni scorsi in una riunione con il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Robert O'Brien, il vice presidente Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo, Trump ha detto che se non riuscirà a far annullare i risultati delle elezioni del 2020 si candiderà nel 2024. "Se lo farà penso di parlare a nome di tutte le persone in questa stanza, saremo con Lei al 100%", avrebbe risposto O'Brien, secondo quanto rivelato.