Biden. Le novità del nuovo Gabinetto fanno ben sperare.

Anthony Blinken difensore del multilateralismo, come anticipato ieri, sarà il nuovo Segretario degli Stati Uniti. Verrà nominato oggi a Wilmington in Delaware da Joe Biden insieme ad altri membri che comporranno il nuovo Gabinetto americano.

Insieme a lui ci sarà, per la prima volta un latino, Alejandro Mayorkas di 60 anni, giurista nato all’Avana, a capo del Dipartimento di Sicurezza Nazionale , con il focus sulle politiche migratorie.

L’uomo, scappato dal regime castrista, avrà il compito di sanare i danni di Trump su questi temi, dal muro con il Messico agli American Dreamers.

John Kerry, il settantaseienne ex senatore , avrà in mano un posto importante, quello che dovrà gestire i temi ambientali. Kerry, dopo l’esperienza politica ha creato World War Zero, una coalizione di leaders mondiali, militari e celebrità di Hollywood per operare a favore della difesa dell’ambiente.

A capo della Cia, per la prima volta ci sarà una donna. Avril Haines, che ricopre’ la vicepresidenza della Cia all’epoca di Obama.

E la afroamericana Linda Thomas-Greenfield sarà la nuova Ambasciatrice alle Nazioni Unite.

La politica esterna sarà uno dei punti focali del lavoro di Biden, visto che il nuovo Presidente considera che si sono persi 4 anni nel folle tentativo di voler fare da soli e contro tutti. Lo stesso Biden parlando con il Presidente Nato, Jens Stoltenberg ,ha sottolineato 'l’importanza dell’Alleanza Atlantica come pietra angolare della sicurezza collettiva’.

Il prossimo Segretario di Stato, Blinken di 58 anni, imprimerà una strategia completamente opposta a quella segnata da Mike Pompeo. L’educazione a Parigi, l’educazione e la battuta pronta fanno di questo esperto politico una garanzia per la voglia di riunire le nazioni. L’uomo, fra l’altro è un nipote sopravvissuto ad Auschwitz ed ha con Biden una totale sintonia acquisita in venti anni di lavoro. E’ stato una delle menti dell’attacco a Bin Laden.

Altra nomina di martedì, quella di Jake Sullivan di 43 anni come Consigliere alla Sicurezza Nazionale, amico di Blinken e con la stessa visione del mondo.

Pur non avendo a disposizione i fondi di transizione bloccati da Trump Biden sta mettendo a punto il prossimo suo Gabinetto e i primi nomi sembrano essere garanzia per un’ America più’ giusta e più aperta al resto del mondo .