Biden nomina il medico Rachel Levine come sottosegretario alla salute

La 64enne Rachel Levine è stata nominata da Joe Biden nuovo Sottosegretario alla Salute. Se la nomina sarà confermata dal Senato, il medico pediatra diventerà il primo alto funzionario federale apertamente transgender. Il democratico ha affermato che Levine ha la perfetta esperienza per aiutare gli americani ad affrontare la pandemia di Coronavirus "indipendentemente dalla loro razza, religione o identità di genere".

E’ chiaro e conosciuto che una priorità della futura Amministrazione Democratica è fornire un aiuto equilibrato alla popolazione dopo l'evidente disuguaglianza che l’impatto del virus ha avuto sulle minoranze.

"Si tratta di una nomina storica. Levine è profondamente qualificata per aiutare a guidare gli sforzi sanitari della nostra amministrazione" ha detto Biden.

Fino ad ora, Rachel Levine ha lavorato come Segretario alla Salute della Pennsylvania portando avanti nello Stato la lotta al Coronavirus.

Una delle promesse ripetutamente fatte nella campagna di Biden era volersi circondare da un team di esperti che avesse rappresentato la diversità americana, e finora ha tenuto fede a questa promessa, nominando il Gabinetto più diversificato della storia.

Nel 2015, il governatore democratico Tom Wolf ha nominato Levine medico generico della Pennsylvania, una delle prime posizioni a cui un medico può aspirare. Il Senato dello stato controllato dai repubblicani ha votato all'unanimità per approvarlo. Due anni dopo, Wolf la scelse come Segretario della Salute, una posizione che necessitava ancora dell'approvazione della Camera alta della Pennsylvania. In totale la Levine è stata confermata tre volte per diverse posizioni di alto rango.

Rachel Levine è anche professore di pediatria e psichiatria alla Penn State School of Medicine.

Quando il nome di Levine è diventato più popolare a causa della pandemia, la professionista è caduto vittima di attacchi sui social media. L'hanno chiamata signore nelle interviste, hanno criticato le sue raccomandazioni sulla salute che uscivano dalla bocca di "un ragazzo travestito da donna" ed è stato oggetto di crudele scherno.

"La pandemia Covid-19 ha portato l'odio e la transfobia alla ribalta attraverso commenti e insulti implacabili diretti al Segretario della Salute, la dottoressa Rachel Levine, che è un membro altamente qualificato, prezioso e capace di la mia amministrazione e transgender", sono state le parole del governatore Wolfs sua difesa. E un altro tassello per cambiare l’America è stato messo da Joe Biden.