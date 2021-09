Biden all'Onu: "Su clima e sicurezza Ue partner fondamentale per gli Usa"

"L'Ue è un nostro partner fondamentale per affrontare le sfide su clima e sicurezza". Lo ha affermato il presidnete americano Joe Biden al Palazzo di Vetro, sottolineando che "gli Usa sono tornati al tavolo, di nuovo impegnati con l'Ue".

Gli Stati Uniti guarderanno avanti invece di "continuare a combattere le guerre del passato". A dichiararlo, intervenendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stato il presidente Joe BIDEN, parlando di un mondo a "un punto di svolta della storia". "Invece di continuare a combattere le guerre del passato, ci stiamo concentrando sul dedicare le nostre risorse alle sfide che posseggono le chiavi del nostro futuro collettivo. Porre fine a questa pandemia, affrontare la crisi climatica, gestire i cambiamenti nelle dinamiche del potere globale, plasmare le regole del mondo su questioni vitali come il commercio, le tecnologie informatiche e emergenti e affrontare la minaccia del terrorismo così com'è oggi", ha detto BIDEN. "Abbiamo posto fine a 20 anni di conflitto in Afghanistan e, mentre chiudiamo questo periodo di guerra implacabile, stiamo aprendo una nuova era di diplomazia senza fine, in cui useremo il potere dei nostri aiuti allo sviluppo per investire allo scopo di trovare nuovi modi di risollevare le persone in tutto il mondo, di rinnovare e difendere la democrazia, di dimostrare che per quanto impegnativi o complessi siano i problemi che dovremo affrontare, il governo da parte e per la gente è ancora il modo migliore per dare a tutti i nostri popoli", ha detto.

"Non ce la faremo da soli. Scegliamo di costruire un futuro migliore... non possiamo permetterci di perdere tempo, mettiamoci al lavoro". Cosi' ha chiuso il presidente americano Joe Biden il suo discorso all'Assemblea Generale dell'Onu a New York.

La creazione di uno Stato palestinese, e' il "modo migliore" per mettere fine al conflitto con Israele. E' quanto affermato dal presidente Usa, Joe Biden, al Palazzo di Vetro. "Continuo a credere che la soluzione dei due Stati sia il modo migliore per assicurare il futuro di Israele come uno stato democratico ebraico che vive in pace vicino a uno Stato palestinese sostenibile, sovrano e democratico", ha sottolineato. "Siamo lontani da questo obiettivo".

Il presidente Usa, Joe Biden, si e' impegnato a lavorare con il Congresso per raddoppiare i precedente impegno degli Stati Uniti per il finanziamento ai Paesi vulnerabili sul clima (che era a 5,7 miliardi di dollari). E ha detto che i paesi ricchi "saranno in grado di raggiungere l'obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari" all'anno come azione contro il surriscaldamento climatico

Il presidente degli Usa, Joe Biden, ha annunciato l'intenzione di raddoppiare il contributo per la lotta al cambiamento climatico. "Questo rendera' gli Usa leader nel finanziamento", ha affermato, assicurando che lavorera' con il Congresso per raggiungere questo obiettivo.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha difeso martedi' la sua "alta competizione" con la Cina, ma ha assicurato che non sta cercando di imbarcarsi in un conflitto con Pechino. "Non stiamo cercando una nuova Guerra Fredda o un mondo diviso in blocchi rigidi", ha detto Biden, senza mai citare direttamente la Cina, nel suo primo intervento davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

"Bombe e proiettili non possono difendere dal Covid-19": lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando all'Asseblea generale dell'Onu. "Per combattere questa pandemia, abbiamo bisogno di un atto collettivo di scienza e volonta' politica", ha aggiunto, assicurando che gli Usa hanno investito 15 miliardi di dollari nella lotta alla pandemia e spedito oltre 160 milioni di dosi di vaccini in 100 Paesi

Gli Stati Uniti si impegnano a sostenere la lotta globale al Covid, inviando "dosi di speranza" inviando vaccino "senza condizioni" ai Paesi che ancora non hanno campagna vaccinale. Lo ha detto Joe BIDEN nel discorso oggi all'Onu, anticipando i contenuti del summit che presiederà domani per far "avanzare la lotta al Covid e considerarci tutti responsabili di tre principi chiave: salvare vite ora, vaccinare il mondo e ricostruire meglio". Nel suo discorso BIDEN ha sottolineato come "molte delle principali sfide non possono essere affrontate con la forza delle armi, le bombe e i proiettili non possono difenderci dal Covi e dalle sue future varianti". "Per combattere la pandemia, abbiamo bisogno di un atto collettivo di scienza e volontà politica - ha aggiunto - abbiamo bisogno di immunizzazioni al più presto e di aumentare l'accesso ad ossigeno, test e cure per salvare vite nel mondo".