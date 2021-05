La Russia nega l'atterraggio ai voli Ue: cresce la tensione Mosca-Bruxelles

Mosca entra nel braccio di ferro tra Bielorussia e Ue, scoppiato in seguito al dirottamento su Minsk del volo Ryanair Atene-Vilnius con a bordo l'oppositore Roman Protasevich. Due voli Air France Parigi-Mosca e uno della Austrian Airlines Vienna-Mosca, che dovevano viaggiare tra ieri sera e oggi su rotte che aggiravano lo spazio aereo della Bielorussia, come suggerito dalle autorità competenti europee, sono stati cancellati perché la Russia non ha autorizzato l'ingresso. Lo riportano France Info e l'agenzia Interfax, secondo cui la stessa Air France ha spiegato di non aver ricevuto il permesso di ingresso nello spazio aereo della Federazione. Una fonte di Interfax ha spiegato che formalmente i collegamenti aerei regolari tra Francia e Russia non sono ripresi, a causa delle restrizioni legate al Covid, e per questo ogni volo "richiede un'approvazione separata da parte delle autorità russe dell'aviazione".

Sollecitato dai giornalisti sulla questione, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha invitato a rivolgersi alle autorità responsabili dell'aviazione. "L'amministrazione presidenziale non è coinvolta nel controllo del traffico aereo", ha commentato lapidario.

Poco dopo anche Austrian Airlines, di proprietà della tedesca Lufthansa, ha confermato che il suo volo è stato cancellato per via della mancata autorizzazione da parte della Russia alla nuova rotta che aggira la Bielorussia. La compagnia aerea austriaca, come anche Air France, sta evitando di sorvolare lo spazio aereo bielorusso, seguendo le raccomandazioni della European Union Aviation Safety Agency (Easa), che reputa rischioso l'ingresso nei cieli della ex repubblica sovietica dopo l'episodio dell'atterraggio forzato del volo Ryanair, giustificato con un allarme bomba poi rivelatosi falso. Intanto, la compagnia di bandiera russa Aeroflot ha fatto sapere che si farà carico di alcuni dei passeggeri del volo Parigi-Mosca di Air France cancellato oggi.